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  • Leistungsstark und praktisch für schnelle Ergebnisse im Alltag
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8000 SeriesTragbarer Dampfglätter

GC810/20

1
| (1) Bewertung

1 Auszeichnung

Leistungsstark und praktisch für schnelle Ergebnisse im Alltag
Der neue Philips 8000 Series sorgt für schnelles und müheloses Glätten Ihres täglichen Outfits: bis zu 5 Kleidungsstücke in einem Vorgang, ohne Bügelbrett. Das Gerät lässt sich selbst auf empfindlichen Textilien sicher anwenden. Garantiert ohne Glanzspuren und Brandflecken.
Alle Vorteile anzeigen

Kein Bügelbrett erforderlich!

Leistungsstark und praktisch für schnelle Ergebnisse im Alltag

  • Glätten im Liegen und Hängen

  • Dampfleistung von bis zu 32 g/Min.

  • De-Calc Technologie

  • Garantiert keine Brandflecken

32 g/min starker Dampfausstoß für schnelle Ergebnisse

32 g/min starker Dampfausstoß für schnelle Ergebnisse

Bis zu 32 g/min leistungsstarker Dampfausstoß für schnelle Ergebnisse im Alltag.

In 60 Sekunden einsatzbereit

In 60 Sekunden einsatzbereit

In nur 60 Sekunden einsatzbereit.

Heizplatte für schnelle Ergebnisse

Heizplatte für schnelle Ergebnisse

Glätten Sie Ihr Outfit in nur 3 Minuten**. Die Heizplatte verhindert Wasserflecken auf Ihrer Kleidung für schnelle Ergebnisse.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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1.0

von 5

1

Bewertung

5
4
3
2

16/08/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Απαράδεκτο

Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.

Diese Bewertung wurde für Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού verfasst

Diese Bewertung wurde für Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem externen Institut auf folgende Bakterien bei 10 Sekunden Dampfzeit (stationär) geprüft: Escherichia coli ATCC 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.

  2. Damen-T-Shirt und knielanger Rock aus Baumwolle von Philips Lab bei maximalem Dampfausstoß getestet