Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
GC810/20
Glätten im Liegen und Hängen
Dampfleistung von bis zu 32 g/Min.
De-Calc Technologie
Garantiert keine Brandflecken
Bis zu 32 g/min leistungsstarker Dampfausstoß für schnelle Ergebnisse im Alltag.
In nur 60 Sekunden einsatzbereit.
Glätten Sie Ihr Outfit in nur 3 Minuten**. Die Heizplatte verhindert Wasserflecken auf Ihrer Kleidung für schnelle Ergebnisse.
Auszeichnungen
1.0
von 5
1
Bewertung
flamingo_25
16/08/2025
Ελλάδα
Απαράδεκτο
Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.
Diese Bewertung wurde für Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού verfasst
Diese Bewertung wurde für Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού verfasst
Von einem externen Institut auf folgende Bakterien bei 10 Sekunden Dampfzeit (stationär) geprüft: Escherichia coli ATCC 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.
Damen-T-Shirt und knielanger Rock aus Baumwolle von Philips Lab bei maximalem Dampfausstoß getestet