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Max. 6,5 bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 450 g
Abnehmbarer 1,5-l-Wasserbehälter
Transportverriegelung
Selbst beim Multitasking oder im Falle von Ablenkungen bekommen deine Kleidungsstücke nie mehr Brandflecken. Dank unserer OptimalTEMP Technologie versprechen wir dir, dass dieses Dampfbügeleisen keine bügelbaren Stoffe verbrennt. Du kannst es sogar mit der Bügelsohle nach unten auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.
Möchtest du hartnäckige Falten mit Leichtigkeit bewältigen, verlasse dich auf unseren gleichmäßigen Dampfausstoß, der die schwere Arbeit für dich übernimmt. Setze bei Bedarf einen zusätzlichen Dampfstoß ein, und die Falten glätten sich fast von selbst. Auch zum Dampfbügeln senkrecht hängender Vorhänge oder zum Auffrischen hängender Kleidung eignet sich dies optimal.
Aufgrund ihrer kompakten Größe erweist sie sich beim Bügeln als leicht und benutzerfreundlich. Sie passt sogar auf das Bügelbrett. Aber denke nicht, dass kleiner auch weniger leistungsstark bedeutet. Dank unserer exklusiven ProVelocity Technologie haben wir leistungsstarke Dampfbügelstationen entwickelt, die leichter und kompakter sind als je zuvor.
Auszeichnungen
4.8
von 5
58
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Jota58
08/02/2023
Portugal
Verifizierter Käufer
Equipamento oferece excelentes qualidades
Muito funcional, óptimas condições muito bom. Recomendo
Vorteile
Fácil utilização e óptimo funcionamento
Nachteile
Não observei
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor verfasst
vagelis
08/12/2021
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Πολύ καλό προϊόν
Πολύ γρήγορο και μεγαλο δοχειο νερου. Μόνο που χαλάει πολύ νερό.
Vorteile
Πολύ γρήγορο
Nachteile
Χαλάει πολύ νερό
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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elsamois
07/12/2021
Ελλάδα
Όλα πλέον είναι πιό γρήγορα!!
Ελαφρύ στο χέρι, γρήγορο και καλό σιδέρωμα, γρήγορο ζέσταμα, πολύ δυνατός ατμός.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Bügelzeit von 2 Stunden
Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 60331-1, im Vergleich zu GC6734.