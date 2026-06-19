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Eingestellt
GC7840/20
Max. 6,5 bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 400 g
1,5-Liter-Wasserbehälter
Transportverriegelung
Mit dem transparenten 1,5-Liter-Wasserbehälter bügelst du bis zu 1,5 Stunden am Stück. Du kannst deutlich erkennen, wie viel Wasser übrig ist, und jederzeit über die große Einfüllöffnung Leitungswasser nachfüllen.
Die automatische Abschaltung sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es einige Minuten nicht verwendet wurde. Das spart Energie und sorgt zudem für ein Gefühl der Sicherheit.
Die leichte, kompakte Größe eignet sich perfekt für die Aufbewahrung und passt bequem auf das Bügelbrett. Die exklusive ProVelocity Technologie macht unsere Dampfbügelstationen noch kleiner und kompakter als je zuvor.
Auszeichnungen
Bewertungen
Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Turbomodus gemäß IEC 60311
Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen Azur