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  • Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
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Eingestellt

PerfectCare CompactDampfbügelstation

GC7840/20

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
Der leistungsstarke und gleichmäßige Dampfausstoß ermöglicht schnelles Bügeln. Dank unserer OptimalTEMP Technologie musst du keine Temperaturen anpassen. Kompakt und leicht für eine einfache Verwendung und Aufbewahrung.
Alle Vorteile anzeigen

Die kompakte Dampfbügelstation

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

  • Max. 6,5 bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 400 g

  • 1,5-Liter-Wasserbehälter

  • Transportverriegelung

Großer Wasserbehälter für langen Gebrauch

Großer Wasserbehälter für langen Gebrauch

Mit dem transparenten 1,5-Liter-Wasserbehälter bügelst du bis zu 1,5 Stunden am Stück. Du kannst deutlich erkennen, wie viel Wasser übrig ist, und jederzeit über die große Einfüllöffnung Leitungswasser nachfüllen.

Automatische Abschaltung, wenn das Bügeleisen länger unbeaufsichtigt gelassen wird

Automatische Abschaltung, wenn das Bügeleisen länger unbeaufsichtigt gelassen wird

Die automatische Abschaltung sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es einige Minuten nicht verwendet wurde. Das spart Energie und sorgt zudem für ein Gefühl der Sicherheit.

Leicht und kompakt für einfache Handhabung und Aufbewahrung

Leicht und kompakt für einfache Handhabung und Aufbewahrung

Die leichte, kompakte Größe eignet sich perfekt für die Aufbewahrung und passt bequem auf das Bügelbrett. Die exklusive ProVelocity Technologie macht unsere Dampfbügelstationen noch kleiner und kompakter als je zuvor.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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Haftungsausschlüsse

  1. Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Turbomodus gemäß IEC 60311

  2. Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen Azur