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Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips Pressurized ironing system

  • PDF Datei, 1.1 MB
  • 12 March 2024

Das Modell 6310 ist so konzipiert, dass es die Bügelzeit verkürzt. Dank des konstanten Dampfstoßes von bis zu 85 g/Min und eines Dampfdrucks von bis zu 3,5 Bar dringt der Dampf tief in die Fasern und sorgt so selbst bei schwierigen Gewebearten für ein außergewöhnlich schnelles und professionelles Bügelresultat.

  • PDF Datei
  • 22 August 2024

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