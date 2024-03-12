Das Modell 6310 ist so konzipiert, dass es die Bügelzeit verkürzt. Dank des konstanten Dampfstoßes von bis zu 85 g/Min und eines Dampfdrucks von bis zu 3,5 Bar dringt der Dampf tief in die Fasern und sorgt so selbst bei schwierigen Gewebearten für ein außergewöhnlich schnelles und professionelles Bügelresultat.