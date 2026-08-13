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Eingestellt

Dampfbügelstation

GC6310

1 Auszeichnung

Einfach, schnell und effektiv
Das Modell 6310 ist so konzipiert, dass es die Bügelzeit verkürzt. Dank des konstanten Dampfstoßes von bis zu 85 g/Min und eines Dampfdrucks von bis zu 3,5 Bar dringt der Dampf tief in die Fasern und sorgt so selbst bei schwierigen Gewebearten für ein außergewöhnlich schnelles und professionelles Bügelresultat.
Alle Vorteile anzeigen

Doppelt so schnell bügeln mit Dampfdruck

Einfach, schnell und effektiv

Gleitfähige, haltbare Bügelsohle aus Edelstahl

Gleitfähige, haltbare Bügelsohle aus Edelstahl

Bis zu 3,5 Bar Dampfdruck für schnelles Bügeln

Bügeln Sie mit Dampfdruck jetzt noch schneller. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein, sodass Sie selbst anspruchsvolle Textilien noch schneller und einfacher bügeln können.

Gleichmäßiger Dampfausstoß bis 85 g/Min

Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.

Technische Daten

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