Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Rund ums Bügeln
Alle Serien
Azur Elite Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP Technologie
Support
GC5036/20R1
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Leistungsstarkes und intelligentes Bügeln für schnelle perfekte Ergebnisse. Dank der OptimalTEMP Technologie können Sie alles bügeln – egal, ob Jeans oder Seide, ganz ohne Hitzeschäden. Der Advanced DynamiQ Dampfmodus sorgt für die perfekte Dampfmenge*
Alle (4)
Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie entkalke ich mein Philips Dampfbügeleisen?
Wie reinige ich den Wasserbehälter meiner Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich die Bügelsohle meines Philips Dampf-/Trocken-Bügeleisens?
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin
Die Bereitschaftsanzeige des Philips Dampfbügeleisens blinkt
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter