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Eingestellt

AzurDampfbügeleisen

GC4909/60

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Immer perfekte Ergebnisse
Langanhaltende Leistung dank Quick Calc Release und SteamGlide Elite Bügelsohle mit verbesserter Kratzfestigkeit.
Alle Vorteile anzeigen

Mit unserer kratzfesten Bügelsohle

Immer perfekte Ergebnisse

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 55 g/min

  • Dampfstoß von 250 g

  • SteamGlide Elite Bügelsohle

Dampfstoß von bis zu 250 g glättet selbst hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 250 g glättet selbst hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang

Dampfausstoß von bis zu 55 g/min für schnelleres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 55 g/min für schnelleres Glätten

Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß leitet bis zu 50 % mehr Dampf durch das Gewebe, um Falten schneller zu glätten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

23/02/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Πολύ καλό προιόν

Ολα υπέρ, μόνο που είναι κάπως βαρύ, αλλά χρειάζεται για να έχει στιβαρότητα

Vorteile

Πολύ καλό

Nachteile

βάρος

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο verfasst

16/01/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο❢

Πολύ χρήσιμη και σύγχρονη συσκευή σιδερώματος με πολλές καινούργιες δυνατότητες.

Vorteile

Ναι

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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