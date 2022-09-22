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Eingestellt
Garantierte Dampfleistung
Dank des innovativen Designs werden die Kalkpartikel problemlos aufgebrochen und automatisch im abnehmbaren Kalkbehälter erfasst. Der Kalk kann in weniger als 15 Sekunden einfach weggewaschen werden, für hervorragende Ergebnisse auch nach langer Zeit.
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 50 g/min
Dampfstoß von 210 g
SteamGlide Plus Bügelsohle
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang
Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.
Auszeichnungen
4.6
von 5
116
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Ewusia
22/09/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Das Produkt entsprach unseren Vorstellungen.
Es passt alles, das Produkt ersetzt ein in die Jahre gekommenes Philips Produkt danke.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen verfasst
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Briwa
17/12/2020
Österreich
Verifizierter Käufer
Funktioniert sehr gut
Dampfausstoss sehr gut, Bügelsohle prima, mit dem Kalk bin ich noch neugierig.
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Melanie1997
24/02/2019
Österreich
Ein Top Gerät
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Azur Dampfbügeleisen (GC4549/00) von Philips welches ich durch einen Produkttest kostenlos erhalten habe, liegt sehr gut in der Hand und wird sehr schnell warm. Das Anti Kalk System ist sehr gut, wir haben Kalkiges Wasser und es gibt überhaupt kein Problem. Die Bügelsohle ist auch wunderbar, das Eisen gleitet gut und leicht über die Wäsche und dank der schmalen Spitze kommt man auch gut in die kleinen Winkel beim Hemdenbügeln.Der Wassertank hat eine sehr praktische Öffnung, sodass man ihn gut und einfach befüllen kann. Es ist alles in allem ein guter Begleiter im Haushalt und damit macht Bügeln wieder Spaß
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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