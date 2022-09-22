Wie für die meisten Menschen, ist Bügeln für mich sehr fordernd und oftmals eine Last. Nachdem ich dieses Bügeleisen probiert habe, war ich jedoch sehr positiv überrascht! Aber zunächst ein paar Fakten zum Bügeleisen selbst. Es ist sehr leicht und hat eine sehr praktische Öffnung, sodass man es gut und einfach befüllen kann. Auch wird die Hand bzw. das Handgelenkt kaum belastet, da das Bügeleisen ein Leichtgewicht ist. Das Bügeleisen hat 2500W und heizt sehr schnell auf. Ich finde die Bügelsohle sehr toll, sie hat einen dünnen Spitz, damit man auch kleine Winkel gut erreichen kann. Vor allem Hemden lassen sich exzellent damit bügeln. Es verfügt über das Quick Calc Release System, welches sehr praktisch ist, da die Kalksteine einfach durch das Sieb entfernt werden können. Insgesamt ein sehr gutes Bügeleisen. Das mitgelieferte Plastik-Kännchen zum Wassereinfüllen empfinde ich als überflüssig. Aus Umweltgründen könnte man darauf verzichten. Super finde ich auch, dass das Bügeleisen nicht tropft. Das zeichnet meiner Meinung nach ein hochwertiges Bügeleisen aus. Nichts ist störender als Wassertropen, die aus dem Bügeleisen auf die Kleidung tropfen. Auch ist der Dampfstoß gleichmäßig und somit ideal um die Kleidung glatt zu bekommen. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass dieses Bügeleisen für alle Leute die gerne „faltenfrei“ bügeln und auf ein leichtes Bügeleisen Wert legen ein absolutes MUSS ist. Klare Kaufempfehlung meinerseits! Info: Dieses Produkt wurde mir im Rahmen eines kostenlosen Produkttest zur Verfügung gestellt