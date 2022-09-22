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Eingestellt

AzurDampfbügeleisen

GC4549/00

4.6

| (116) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Garantierte Dampfleistung

Dank des innovativen Designs werden die Kalkpartikel problemlos aufgebrochen und automatisch im abnehmbaren Kalkbehälter erfasst. Der Kalk kann in weniger als 15 Sekunden einfach weggewaschen werden, für hervorragende Ergebnisse auch nach langer Zeit.

Alle Vorteile anzeigen

Mit unserem verbesserten Quick Calc Release System

Garantierte Dampfleistung

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 50 g/min

  • Dampfstoß von 210 g

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

Dampfstoß von bis zu 210 g glättet auch hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

2500 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektivstes Glätten

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektivstes Glätten

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.6

von 5

116

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2

22/09/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Das Produkt entsprach unseren Vorstellungen.

Es passt alles, das Produkt ersetzt ein in die Jahre gekommenes Philips Produkt danke.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen verfasst

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17/12/2020

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Funktioniert sehr gut

Dampfausstoss sehr gut, Bügelsohle prima, mit dem Kalk bin ich noch neugierig.

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24/02/2019

Österreich

Österreich

Ein Top Gerät

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Azur Dampfbügeleisen (GC4549/00) von Philips welches ich durch einen Produkttest kostenlos erhalten habe, liegt sehr gut in der Hand und wird sehr schnell warm. Das Anti Kalk System ist sehr gut, wir haben Kalkiges Wasser und es gibt überhaupt kein Problem. Die Bügelsohle ist auch wunderbar, das Eisen gleitet gut und leicht über die Wäsche und dank der schmalen Spitze kommt man auch gut in die kleinen Winkel beim Hemdenbügeln.Der Wassertank hat eine sehr praktische Öffnung, sodass man ihn gut und einfach befüllen kann. Es ist alles in allem ein guter Begleiter im Haushalt und damit macht Bügeln wieder Spaß

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4549/00 Dampfbügeleisen verfasst

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