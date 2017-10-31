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Eingestellt
45 g/min Dampfleistung, 190g Dampfstoß
SteamGlide Plus-Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Unsere SteamGlide Plus Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit für schnelleres Bügeln. Die speziell entwickelten Öffnungen sorgen für eine gleichmäßige Dampfverteilung.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kiki
31/10/2017
Portugal
Optimo
Ferro ideal para uso domestico, os tecidos de linho, de algodão, de seda e até as lãs ficam impecáveis.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4516/20 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4516/20 Steam iron verfasst
Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W