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Eingestellt
2.400 W
Gleichmäßiger Dampfausstoß (40 g/Min.)
Dampfstoß von 150 g
SteamGlide Bügelsohle
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.
Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Auszeichnungen
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Glavas77
29/10/2018
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Πραγματικά Εξαιρετικό σίδερο ατμού με βοήθησε στο σιδέρωμα στα πουκάμισα ειδικά παρόλο που είμαι άσχετος :) Το προτείνω ανεπιφύλακτα.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο verfasst
Αριάδνη
24/06/2018
Ελλάδα
Σίδερο ατμού
Καλό προϊόν σε πολύ καλή τιμή. Επαρκής ποσότητα ατμού και ξεκούραστο σιδέρωμα. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο verfasst
Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips