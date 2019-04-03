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Eingestellt

EasySpeed AdvancedDampfbügeleisen

GC2678/30

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Noch schneller von Anfang an
Schnelles Bügeln von Anfang an: schnelles Aufheizen, XL-Wasseröffnung, starke Dampfstöße für hartnäckige Falten, langlebige Keramikbügelsohle für schnelles Gleiten und Tropf-Stopp-System – damit wird Ihr Bügelvorgang auf 5 Arten beschleunigt.
Alle Vorteile anzeigen

Beschleunigt den Bügelvorgang auf 5 Arten

Noch schneller von Anfang an

  • 2.400 W

  • Dampfstoß von 190 g

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß (40 g/Min.)

  • Keramikbügelsohle

2.400 W für schnelles Aufheizen in 30 Sekunden

2.400 W für schnelles Aufheizen in 30 Sekunden

Bietet schnelles Aufheizen in 30 Sekunden, damit du noch schneller starten kannst.

Dampfstoß von bis zu 190 g glättet auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 190 g glättet auch hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

É um ferro bastante eficiente!

É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor verfasst

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Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor verfasst

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