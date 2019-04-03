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Eingestellt
2.400 W
Dampfstoß von 190 g
Gleichmäßiger Dampfausstoß (40 g/Min.)
Keramikbügelsohle
Bietet schnelles Aufheizen in 30 Sekunden, damit du noch schneller starten kannst.
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
NANDA62
03/04/2019
Portugal
É um ferro bastante eficiente!
É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor verfasst