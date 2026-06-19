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Eingestellt
GC240/25
Mit einzigartiger Schulterpassform
Das Bügelbrett ist jetzt 1 kg leichter im Vergleich zum Vorgängermodell, was das Aufstellen vor dem Bügeln erleichtert
Jetzt musst du nicht mehr nach einem geeigneten Platz zum Aufhängen von frisch gebügelten Hemden suchen. Du kannst deine Kleidungsstücke direkt nach dem Bügeln an den praktischen Kleiderbügelhalter hängen.
Die Transportsicherung verhindert ein versehentliches Zusammenklappen des Bügelbretts während des Bügelns und sorgt zudem dafür, dass das Brett bei der Aufbewahrung sicher geschlossen bleibt. Das Bügelbrett wird von einer Konstruktion mit zwei rutschfesten Standfüßen für zusätzliche Stabilität gehalten.
Auszeichnungen
Bewertungen
Im Vergleich zur Vorgängerversion GC240
Reduzierter Geräuschpegel im Vergleich zu mehrlagigen Bügelbrettbezügen