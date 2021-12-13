ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Schnell von Anfang an
  • Schnell von Anfang an
  • Schnell von Anfang an
  • Schnell von Anfang an
  • Schnell von Anfang an
  • Schnell von Anfang an
  • Schnell von Anfang an
  • Schnell von Anfang an
  • Schnell von Anfang an
  • Schnell von Anfang an

Eingestellt

EasySpeed PlusDampfbügeleisen

GC2145/20

4.6
| (8) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnell von Anfang an
EasySpeed Plus beschleunigt den Bügelvorgang durch starke Dampfstöße für hartnäckige Falten, eine langlebige Keramikbügelsohle für hervorragendes Gleiten und unser Tropf-Stopp-System zur Verhinderung von Auslaufen – damit wird der Bügelvorgang auf 3 einfache Arten beschleunigt.
Alle Vorteile anzeigen

Beschleunigt den Bügelvorgang auf 3 Arten

Schnell von Anfang an

  • 2.100 W

  • Dampfstoß von 110 g

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 30 g/min

  • Keramikbügelsohle

2.100 W für schnelles Aufheizen

2.100 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Dampfstoß von bis zu 110 g glättet hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 110 g glättet hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Dampfausstoß von bis zu 30 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Dampfausstoß von bis zu 30 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

8

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

13/12/2021

Portugal

Portugal

Funcional e sem esforço

Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.

Vorteile

Fácil utilização

Nachteile

nada

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst

01/12/2021

Portugal

Portugal

Qualidade e preço

Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.

Vorteile

Leve, design e passa a Ferro muito bem

Nachteile

Não encontrei nenhuma

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst

30/11/2021

Portugal

Portugal

Roupa como nova

O melhor!! Recuperei a roupa que tanto gosto e que já estava a levantar borboto e sem estragar o tecido!

Vorteile

Leva-se para qualquer lado

Nachteile

Não encontro

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.