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  • Einfach und effizient
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  • Einfach und effizient
  • Einfach und effizient

EasySpeedDampfbügeleisen

GC1751/80

4.7
| (94) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Einfach und effizient
Mit dem EasySpeed Bügeleisen bügelst du mühelos und effizient mit viel Dampf, um hartnäckige Falten zu entfernen. Mit der kratzfesten Keramikbügelsohle für müheloses Gleiten auf allen Stoffen und Calc-Clean-Funktion für dauerhafte Leistung.
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4 Dampfeinstellungen für bessere Bügelergebnisse

Einfach und effizient

  • Dampfstoß von bis zu 100 g

  • Keramikbügelsohle

  • Tropf-Stopp

Großer 220-ml-Wasserbehälter für längeres Bügeln

Großer 220-ml-Wasserbehälter für längeres Bügeln

Da ein Nachfüllen dank des extragroßen 220-ml-Wasserbehälters weniger häufig erforderlich ist, kannst du mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.

Calc-Clean-Taste für anhaltende Dampfleistung

Calc-Clean-Taste für anhaltende Dampfleistung

Dieses Dampfbügeleisen kann mit normalem Leitungswasser betrieben werden. Die Calc-Clean-Taste ermöglicht es, Kalkablagerungen ganz einfach aus dem Bügeleisen zu entfernen. Um die Leistungsfähigkeit des Philips Dampfbügeleisens beizubehalten, solltest du bei Verwendung von normalem Leitungswasser diese Calc-Clean-Funktion einmal im Monat nutzen.

Schnelles Glätten

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 15 g/min für effektiveres Glätten.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

94

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

10/12/2021

Portugal

Portugal

Prático e fácil de usar

É um ferro pequeno, muito fácil de usar e leve o que torna a tarefa de passar a ferro muito mais fácil. Desliza super bem em todo o tipo de tecidos. O reservatório de água poderia ser um pouco maior uma vez que utilizando o vapor a água desaparece num instante.

Vorteile

Leve, prático, fácil de utilizar

Nachteile

Reservatório de água poderia ser maior

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor verfasst

08/12/2021

Portugal

Portugal

O ferro perfeito

O que antes era uma tarefa difícil tornou-se fácil como o próprio nome do produto indica. A sua simplicidade ajuda a obter os resultados desejados.

Vorteile

Simplicidade

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor verfasst

07/12/2021

Portugal

Portugal

Philips Mitarbeiter(in)

Produto de qualidade

[Employee of philipsglobal] Adoro este ferro de passar a roupa, deixa a roupa muito bem passada, é fácil de usar. Recomendo imenso este produto.

Vorteile

Super prático e fácil de usar

Nachteile

Nenhuma

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum Vorgängermodell Comfort