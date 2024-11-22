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Eingestellt
FY2420/10
Starker Schutz für eine hervorragende Leistung
Der Philips Aktivkohlefilter nimmt Gerüche und inhalierbare gesundheitsgefährdende Gase wie VOC, Ozon und Formaldehyd aus der Luft in Ihrem Zuhause auf, damit es sauber und sicher bleibt.
Lebensdauer von bis zu 12 Monaten
Filtert Gase und Gerüche
Der Originalfilter von Philips wurde zusammen mit dem Gerät konzipiert. Dadurch ist die perfekte Passform garantiert, die für einen kontinuierlich reibungslosen Betrieb des Geräts sorgt.
Der Aktivkohlefilter in Wabenstruktur wurde speziell zur effektiven Entfernung gesundheitsgefährdender Gase aus der Luft entwickelt, darunter Ozon und VOC (flüchtige organische Verbindungen). Diese schädlichen Gase werden bei Renovierungen, beim Kochen und anderen heimischen Aktivitäten freigesetzt. Der Aktivkohlefilter absorbiert sie, und Sie können saubere, gesunde Luft atmen.
Die Philips Luftfilter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten. Unsere Filter sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filterlebensdauer die beste Leistung deines Philips Luftreinigers zu garantieren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.5
von 5
26
Bewertungen
ZeroBerlin
22/11/2024
Deutschland
Sehr zufriedeb
Ich bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Gerüche werden sofort eliminiert. Manchmal stelle ich den Luftfilter auch in die Küche beim Kochen und man merkt sofort einen Unterschied.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2420/30 Aktivkohlefilter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Pedisen
21/12/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Produkt macht was es soll
Aufgrund einer Lungenerkrankung wurde der Luftfilter angeschafft; durch ständigen Gebrauch kristallisierte sich ein verminderter Staub - und schnellerer Abbau von Gerüchen heraus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2420/30 Aktivkohlefilter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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barla
15/11/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Corona
Prima! Alles bestens,täglich in Gebrauch. In ordnung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2420/30 Aktivkohlefilter verfasst
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(1) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.
(2) Nur für ausgewählte Modelle mit Konnektivität verfügbar
(3) Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Shop verfügbar ist.
(4) Das Filtermaterial des NanoProtect HEPA-Filters bietet einen niedrigeren Luftwiderstand als das Material des HEPA H13-Filters. Damit erreicht der Philips Luftreiniger mit NanoProtect eine höhere Clean Air Delivery Rate (CADR) als ein ähnlich großer zertifizierter HEPA H13-Filter.
(5) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN71460-1.
(6) Anteil auf dem Filter, der für den Philips Luftreiniger AC1711 oder 1715 verwendet wurde
(7) Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einer 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Testkammer durchgeführt.
(8) Mikrobenreduktionstest in einem externen Labor, in einer mit Aerosolen des Vogelcoronavirus (IBV) kontaminierten Testkammer, mit Philips HEPA NanoProtect Filter.