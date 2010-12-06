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MP3-HiFi-Minisystem

FWM377/12

5

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Rippen und sofortige Wiedergabe von Musik

Für einen unbegrenzten Musikgenuss bietet das FWM377 einen 3 CD-Wechsler, 30 Stunden unterbrechungsfreie Spieldauer und die Möglichkeit, all Ihre Musiktitel von CDs, Kassetten und vom Tuner direkt auf ein USB-Gerät zu rippen. Plus, Max Sound und Dynamic Bass Boost stehen für einen großartigen Klang!

Alle Vorteile anzeigen

für einen ununterbrochenen Musikgenuss

Rippen und sofortige Wiedergabe von Musik

240 W RMS Gesamtausgangsleistung

240 W RMS Gesamtausgangsleistung

2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound

2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound

3fach-CD-Wechsler für die einfache Wiedergabe von mehreren CDs

3fach-CD-Wechsler für die einfache Wiedergabe von mehreren CDs

Mit einem 3fach-CD-Wechsler können Sie jederzeit zwischen drei verschiedenen CDs im Gerät wählen. Dank dieser bequemen Funktion können Sie eine große Musikvielfalt genießen, ohne ständig die CD wechseln zu müssen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

06/12/2010

United Kingdom

United Kingdom

Philips mini Hi-Fi

Wow, what a great decision it was to get this product, great sound, functionality and ample power (volume) output for my needs, stylish looks added to the great service, I'm well pleased.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FWM377 MP3 Mini Hi-Fi System verfasst

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Diese Bewertung wurde für FWM377 MP3 Mini Hi-Fi System verfasst

01/01/2023

France

France

Philips M377 hi-fi système

Acheté en 2008 toujour en service très bon produit fiable à 100%

Vorteile

Produit de 2008 toujour opérationnelle à 100%

Nachteile

Aucun

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Diese Bewertung wurde für FWM377 Minichaîne hi-fi MP3 verfasst

Datum der Benutzung 2021-01-01

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Diese Bewertung wurde für FWM377 Minichaîne hi-fi MP3 verfasst

Datum der Benutzung 2021-01-01

09/12/2022

France

France

Super chouette

Dommage que vous n'en fabriquer plus c'est du très bon matériel

Vorteile

Enregistrement pas besoin de pc

Nachteile

Bouton volume

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Diese Bewertung wurde für FWM377 Minichaîne hi-fi MP3 verfasst

Datum der Benutzung 2021-11-08

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Datum der Benutzung 2021-11-08

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