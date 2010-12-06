Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Rippen und sofortige Wiedergabe von Musik
Für einen unbegrenzten Musikgenuss bietet das FWM377 einen 3 CD-Wechsler, 30 Stunden unterbrechungsfreie Spieldauer und die Möglichkeit, all Ihre Musiktitel von CDs, Kassetten und vom Tuner direkt auf ein USB-Gerät zu rippen. Plus, Max Sound und Dynamic Bass Boost stehen für einen großartigen Klang!
Mit einem 3fach-CD-Wechsler können Sie jederzeit zwischen drei verschiedenen CDs im Gerät wählen. Dank dieser bequemen Funktion können Sie eine große Musikvielfalt genießen, ohne ständig die CD wechseln zu müssen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
hearts18741
06/12/2010
United Kingdom
Philips mini Hi-Fi
Wow, what a great decision it was to get this product, great sound, functionality and ample power (volume) output for my needs, stylish looks added to the great service, I'm well pleased.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM377 MP3 Mini Hi-Fi System verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM377 MP3 Mini Hi-Fi System verfasst
Lagon54
01/01/2023
France
Philips M377 hi-fi système
Acheté en 2008 toujour en service très bon produit fiable à 100%
Vorteile
Produit de 2008 toujour opérationnelle à 100%
Nachteile
Aucun
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM377 Minichaîne hi-fi MP3 verfasst
Datum der Benutzung 2021-01-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM377 Minichaîne hi-fi MP3 verfasst
Datum der Benutzung 2021-01-01
Geo55
09/12/2022
France
Super chouette
Dommage que vous n'en fabriquer plus c'est du très bon matériel
Vorteile
Enregistrement pas besoin de pc
Nachteile
Bouton volume
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM377 Minichaîne hi-fi MP3 verfasst
Datum der Benutzung 2021-11-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM377 Minichaîne hi-fi MP3 verfasst
Datum der Benutzung 2021-11-08