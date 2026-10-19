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Eingestellt
FM12FD170E/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick MOTION Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
128 GB
Motion Edition 2.0
Dreierpack
Mit der nützlichen Speicherkapazität von bis zu 128 GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Port Ihres PCs oder Laptops zugreifen und diese Dateien auch speichern.
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.
Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.