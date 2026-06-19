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Zubehör-Set

FC8063/01

Für optimale Leistung erneuern
Wiederherstellen der optimalen Leistung für hervorragende Reinigungsergebnisse an jedem Tag.
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Kompatibel mit PowerPro Aqua

Für optimale Leistung erneuern

  • 4 Mikrofaserpads

  • Kompatibel mit PowerPro Aqua

  • Austausch alle 6 Monate

Für eine optimale Reinigungsleistung alle 6 Monate austauschen

Für eine optimale Reinigungsleistung alle 6 Monate austauschen

Für eine dauerhaft optimale Reinigungsleistung des Geräts alle 6 Monate austauschen.

Mikrofaserpads zur effizienten Entfernung von allem Schmutz und allen Flecken

Mikrofaserpads zur effizienten Entfernung von allem Schmutz und allen Flecken

Das weiche Mikrofasermaterial löst, hebt und absorbiert vorsichtig Staub und Schmutz. Entferne Schmutz und Flecken effektiv und gründlich.

Leichtes Aufsetzen und Abnehmen

Leichtes Aufsetzen und Abnehmen

Die Mikrofaserpads sind waschmaschinenfest und lassen sich leicht anbringen und abnehmen.

Technische Daten

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