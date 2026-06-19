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Eingestellt
FC8063/01
4 Mikrofaserpads
Kompatibel mit PowerPro Aqua
Austausch alle 6 Monate
Für eine dauerhaft optimale Reinigungsleistung des Geräts alle 6 Monate austauschen.
Das weiche Mikrofasermaterial löst, hebt und absorbiert vorsichtig Staub und Schmutz. Entferne Schmutz und Flecken effektiv und gründlich.
Die Mikrofaserpads sind waschmaschinenfest und lassen sich leicht anbringen und abnehmen.
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