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  • Original-EPA12-Ersatzfilter von Philips
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Eingestellt

s-Filter® Abluftfilter

FC8031/00

Original-EPA12-Ersatzfilter von Philips
Der Philips EPA12-Filter für Ihren Staubsauger fängt 99,5 % Feinstaub auf – für eine staubfreie Umgebung. Für eine optimale Leistung sollte der Filter einmal pro Jahr ausgetauscht werden.
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EPA12-Filter fängt mehr als 99,5 % Feinstaub auf

Original-EPA12-Ersatzfilter von Philips

  • 1 x EPA12-Abluftfilter

  • s-filter® Standardpassform

  • Fängt mehr als 99,5 % Staub auf

s-filter® Standardpassform für einen einfachen Austausch

s-filter® ist der Standard-Abluftfilter, der fast überall erhältlich und durch sein Logo leicht zu erkennen ist. Er eignet sich für verschiedene Staubsaugersortimente von Philips sowie Staubsauger von Electrolux, AEG, Volta und Tornado.

EPA12-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

EPA12-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Der EPA12-Filter erfasst mehr als 99,5 % Feinstaub, bevor die Luft wieder in den Raum abgegeben wird. Das Ergebnis: saubere und staubfreie Luft in deinem Zuhause. Der Filter sollte einmal im Jahr ausgetauscht werden.

Tausche ihn alle 12 Monate aus, um eine dauerhafte Leistung zu gewährleisten

Tausche ihn alle 12 Monate aus, um eine dauerhafte Leistung zu gewährleisten

Für eine optimale Leistung und Filterung empfehlen wir, den Filter alle 12 Monate auszutauschen.

Technische Daten

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