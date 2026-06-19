Mikrofaserpolster für die sanfte Entfernung von Schmutz und Flecken

Mit der weichen Mikrofaser werden Staub und Schmutzpartikel sanft gelöst, angehoben und aufgenommen. Insbesondere für die Reinigung empfindlicher Oberflächen geeignet, z. B. Oberflächen aus Holz. Entfernen Sie Schmutz und Flecken effektiv und gründlich.