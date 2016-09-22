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Eingestellt
Kabel. 2-in-1: Staubsg. & Handstaubsg.
Zyklonisch ohne Beutel
16,8-V-Akku
HEPA-Filter mit 2 Stufen
Die leistungsstarken 16,8 V Akkus des DailyDuo gewährleisten während der gesamten Betriebsdauer eine hohe Saugkraft. Zusammen mit den schnellen Drehbewegungen der PowerBrush erreichen Sie mit dem DailyDuo mühelos ein gründliches Reinigungsergebnis.
Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.
Der HEPA-Lamellenfilter verfügt über eine große Filteroberfläche und eine gute Filterleistung. In Kombination mit dem Zyklonluftstrom wird verhindert, dass er schnell verstopft, und Sie erhalten eine bessere und langanhaltende Filterleistung.
Auszeichnungen
4.0
von 5
74
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Ramses01
22/09/2016
Deutschland
Insgesamt tolles Gerät - aber....
Ich habe dieses Gerät vor 4 Jahen gekauft. Alles prima, nur jetzt löst sich auf der Innenseite des Handlaufs von oben bis unten der Kunststoff auf. Alles bleibt daran haften und man kann es nicht mehr anfassen. Man meint eine Kleberolle anzufassen. Das darf nach 4 Jahren nicht sein!!!
Diese Bewertung wurde für DailyDuo FC6161/02 Akku-Staubsauger verfasst
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Werni42
10/02/2014
Deutschland
macht was es verspricht
wenn es mal schnell gehen muß ein idealer Begleiter
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyDuo FC6161/02 Akku-Staubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Luigi11
07/02/2014
Deutschland
Dieses Produkt erfüllt aktuell alle meine Anforderungen.
Nachdem ich vor einigen Jahren einen AEG Staubsauger gleicher Machart hatte, dieser aber sehr schnell an Leistung verlor habe ich zwischenzeitlich nur mit normalen Staubsaugern den Dienst verrichtet. Durch die guten Bewertungen habe ich nun den Phillips getestet und bin voll umfänglich zufrieden. Akkuleistung ist überzeugend, die Turbostufe für den Teppich ausreichend und generell gehabt Boden Einsatz sehr zu empfehlen. Lade Station funktioniert tadellos und zumindest im Moment reicht die Akkuladung für die gesamte Wohnung. Ich habe diesen bereits weiter empfohlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyDuo FC6161/02 Akku-Staubsauger verfasst
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