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Eingestellt

DailyDuoAkku-Staubsauger

FC6161/02

4
| (74) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Großartige Leistung für die tägliche Reinigung
Genießen Sie mit dem Philips DailyDuo jeden Tag Sauberkeit in Ihrem Zuhause. Der 2-in-1-Akku-Staubsauger ist kabellos und unterstützt Sie mit seinem einfach abnehmbaren Handstaubsauger beim Reinigen von Böden und Möbeln. Er steht Ihnen jederzeit für die schnelle tägliche Reinigung zur Verfügung!
Alle Vorteile anzeigen

Kabellose 2-in-1-Funktion mit dauerhaft hoher Saugleistung

Großartige Leistung für die tägliche Reinigung

  • Kabel. 2-in-1: Staubsg. & Handstaubsg.

  • Zyklonisch ohne Beutel

  • 16,8-V-Akku

  • HEPA-Filter mit 2 Stufen

Leistungsstarke 16,8 V Akkus sorgen für eine hohe Saugleistung

Leistungsstarke 16,8 V Akkus sorgen für eine hohe Saugleistung

Die leistungsstarken 16,8 V Akkus des DailyDuo gewährleisten während der gesamten Betriebsdauer eine hohe Saugkraft. Zusammen mit den schnellen Drehbewegungen der PowerBrush erreichen Sie mit dem DailyDuo mühelos ein gründliches Reinigungsergebnis.

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

Zyklonisches HEPA-Filtersystem für eine längere Filterleistung

Zyklonisches HEPA-Filtersystem für eine längere Filterleistung

Der HEPA-Lamellenfilter verfügt über eine große Filteroberfläche und eine gute Filterleistung. In Kombination mit dem Zyklonluftstrom wird verhindert, dass er schnell verstopft, und Sie erhalten eine bessere und langanhaltende Filterleistung.

Technische Daten

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4.0

von 5

74

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

22/09/2016

Deutschland

Deutschland

Insgesamt tolles Gerät - aber....

Ich habe dieses Gerät vor 4 Jahen gekauft. Alles prima, nur jetzt löst sich auf der Innenseite des Handlaufs von oben bis unten der Kunststoff auf. Alles bleibt daran haften und man kann es nicht mehr anfassen. Man meint eine Kleberolle anzufassen. Das darf nach 4 Jahren nicht sein!!!

Diese Bewertung wurde für DailyDuo FC6161/02 Akku-Staubsauger verfasst

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10/02/2014

Deutschland

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macht was es verspricht

wenn es mal schnell gehen muß ein idealer Begleiter

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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07/02/2014

Deutschland

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Dieses Produkt erfüllt aktuell alle meine Anforderungen.

Nachdem ich vor einigen Jahren einen AEG Staubsauger gleicher Machart hatte, dieser aber sehr schnell an Leistung verlor habe ich zwischenzeitlich nur mit normalen Staubsaugern den Dienst verrichtet. Durch die guten Bewertungen habe ich nun den Phillips getestet und bin voll umfänglich zufrieden. Akkuleistung ist überzeugend, die Turbostufe für den Teppich ausreichend und generell gehabt Boden Einsatz sehr zu empfehlen. Lade Station funktioniert tadellos und zumindest im Moment reicht die Akkuladung für die gesamte Wohnung. Ich habe diesen bereits weiter empfohlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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