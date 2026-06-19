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  • Garantierte Dampfleistung
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7000 SeriesDampfbügeleisen

DST7060/20

Garantierte Dampfleistung
Exklusive SteamGlide Elite Bügelsohle mit verbesserter Kratzfestigkeit und Quick Calc Release für lang anhaltende Leistung.
Alle Vorteile anzeigen

SteamGlide Elite Bügelsohle: ultimative Gleitfähigkeit und Haltbarkeit

Garantierte Dampfleistung

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 55 g/min

  • 3000 W

  • SteamGlide Elite Bügelsohle

  • Dampfstoß von 250 g

  • Automatische Sicherheitsabschaltung

Dampfstoß von bis zu 250 g glättet selbst hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 250 g glättet selbst hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

SteamGlide Elite, unsere Bügelsohle mit der besten Gleitfähigkeit und Kratzfestigkeit

SteamGlide Elite, unsere Bügelsohle mit der besten Gleitfähigkeit und Kratzfestigkeit

Die exklusive SteamGlide Elite Bügelsohle von Philips für ultimative Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Quick Calc Release für eine einfache Reinigung des Bügeleisens und eine lang anhaltende Dampfleistung.

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