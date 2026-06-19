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DST7060/20
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 55 g/min
3000 W
SteamGlide Elite Bügelsohle
Dampfstoß von 250 g
Automatische Sicherheitsabschaltung
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Die exklusive SteamGlide Elite Bügelsohle von Philips für ultimative Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit.
Quick Calc Release für eine einfache Reinigung des Bügeleisens und eine lang anhaltende Dampfleistung.
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