Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 50 g/min
Dampfstoß von 250 g
SteamGlide Elite Bügelsohle
Automatische Sicherheitsabschaltung
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Die exklusive SteamGlide Elite Bügelsohle von Philips für ultimative Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit.
Quick Calc Release für eine einfache Reinigung des Bügeleisens und eine lang anhaltende Dampfleistung.
Auszeichnungen
4.0
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
teach24
25/11/2024
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής
Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω
Vorteile
Η αξιοπιστία της επωνυμίας
Nachteile
Η σχετική ακαμψία του καλωδίου
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι verfasst
Katerinio
23/06/2024
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Κοντό καλώδιο
Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο
Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο verfasst
Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο verfasst
Μαρίνα
06/05/2024
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!
Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
Vorteile
Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι verfasst