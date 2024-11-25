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  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung

7000 SeriesDampfbügeleisen

DST7041/20

4
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Garantierte Dampfleistung
Exklusive SteamGlide Elite Bügelsohle mit verbesserter Kratzfestigkeit und Quick Calc Release für lang anhaltende Leistung.
Alle Vorteile anzeigen

SteamGlide Elite Bügelsohle: ultimative Gleitfähigkeit und Haltbarkeit

Garantierte Dampfleistung

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 50 g/min

  • Dampfstoß von 250 g

  • SteamGlide Elite Bügelsohle

  • Automatische Sicherheitsabschaltung

Dampfstoß von bis zu 250 g glättet selbst hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 250 g glättet selbst hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

SteamGlide Elite, unsere Bügelsohle mit der besten Gleitfähigkeit und Kratzfestigkeit

SteamGlide Elite, unsere Bügelsohle mit der besten Gleitfähigkeit und Kratzfestigkeit

Die exklusive SteamGlide Elite Bügelsohle von Philips für ultimative Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Quick Calc Release für eine einfache Reinigung des Bügeleisens und eine lang anhaltende Dampfleistung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

25/11/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής

Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω

Vorteile

Η αξιοπιστία της επωνυμίας

Nachteile

Η σχετική ακαμψία του καλωδίου

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι verfasst

23/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Κοντό καλώδιο

Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο

Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο verfasst

Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο verfasst

06/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!

Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.

Vorteile

Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι verfasst

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