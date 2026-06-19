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DST5030/80
2.400 W Leistung
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min
Dampfstoß von 180 g
SteamGlide Plus
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.
Unsere spezielle SteamGlide Plus Bügelsohle gleitet sanft über alle Stoffe. Zudem ist sie antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach zu reinigen.
Dank unserem Tropf-Stopp-System kannst du empfindliche Kleidungsstücke problemlos bei niedrigen Temperaturen bügeln, ohne dir Sorgen über Wassertropfen und Verfärbungen zu machen.
Bewertungen
Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips