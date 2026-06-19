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Eingestellt
DST5030/20
2.400 W Leistung
Konstante Dampfleistung von 45 g/Min
Dampfstoß von 180 g
SteamGlide Plus
Automatische Sicherheitsabschaltung
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.
Unsere spezielle SteamGlide Plus Bügelsohle gleitet sanft über alle Stoffe. Zudem ist sie antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach zu reinigen.
Dank unserem Tropf-Stopp-System kannst du empfindliche Kleidungsstücke problemlos bei niedrigen Temperaturen bügeln, ohne dir Sorgen über Wassertropfen und Verfärbungen zu machen.
Bewertungen
Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips