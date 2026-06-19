ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Eingestellt

5000 SeriesDampfbügeleisen

DST5030/20

Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Plus Bügelsohle, einem starken, gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.
Alle Vorteile anzeigen

SteamGlide Plus Bügelsohle hält 4 Mal länger*

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2.400 W Leistung

  • Konstante Dampfleistung von 45 g/Min

  • Dampfstoß von 180 g

  • SteamGlide Plus

  • Automatische Sicherheitsabschaltung

2.400 W für schnelles Aufheizen

2.400 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Kratzfeste Bügelsohle sorgt für gute Gleitfähigkeit

Kratzfeste Bügelsohle sorgt für gute Gleitfähigkeit

Unsere spezielle SteamGlide Plus Bügelsohle gleitet sanft über alle Stoffe. Zudem ist sie antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach zu reinigen.

Tropf-Stopp verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Tropf-Stopp verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Dank unserem Tropf-Stopp-System kannst du empfindliche Kleidungsstücke problemlos bei niedrigen Temperaturen bügeln, ohne dir Sorgen über Wassertropfen und Verfärbungen zu machen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips