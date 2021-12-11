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2.600 W Leistung
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 40 g/min
Dampfstoß von 200 g
Keramik
Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.
Der starke Dampfstoß gibt dir die zusätzliche Leistung, um tiefer in das Gewebe einzudringen und hartnäckige Falten leicht zu glätten.
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Mariasss
11/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
É um excelente ferro e funciona muito bem.
Despacha muito rápido a engomagem pela enorme potência de vapor e desliza espectacularmente na roupa, o que evita vincos. Facilita muito a minha vida porque poupo muito tempo a passar a ferro o que me permite acabar as outras tarefas domésticas mais rapidamente e vou ter mais tempo para mim e para a minha família.
Vorteile
Rapidez a engomar
Nachteile
Consumo
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Girafa 53
01/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Super potente
Tira as marcas de roupa quebrada com uma só passagem
Vorteile
Qualidade da passagem
Nachteile
Não tem
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