ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
  • Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
  • Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
  • Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
  • Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
  • Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
  • Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
  • Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
  • Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
  • Kraftvoller Dampf glättet jede Falte

3000 SeriesDampfbügeleisen

DST3041/30

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Kraftvoller Dampf glättet jede Falte
Unser Dampfbügeleisen 3000 Series erleichtert das Bügeln dank des leistungsstarken Dampfstoßes, der hartnäckige Falten glättet. Die Keramikbügelsohle sorgt für geschmeidige Gleitfähigkeit, während der 300-ml-Wasserbehälter groß genug ist, um kleinere Mengen an Kleidung ohne Nachfüllen zu bügeln.
Alle Vorteile anzeigen

Dampfstoß von bis zu 200 g

Kraftvoller Dampf glättet jede Falte

  • 2.600 W Leistung

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 40 g/min

  • Dampfstoß von 200 g

  • Keramik

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für konstante Leistung

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für konstante Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Dampfstoß von bis zu 200 g für zusätzliche Leistung

Dampfstoß von bis zu 200 g für zusätzliche Leistung

Der starke Dampfstoß gibt dir die zusätzliche Leistung, um tiefer in das Gewebe einzudringen und hartnäckige Falten leicht zu glätten.

2.600 Watt für schnelles Aufheizen

2.600 Watt für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

11/12/2021

Portugal

Portugal

É um excelente ferro e funciona muito bem.

Despacha muito rápido a engomagem pela enorme potência de vapor e desliza espectacularmente na roupa, o que evita vincos. Facilita muito a minha vida porque poupo muito tempo a passar a ferro o que me permite acabar as outras tarefas domésticas mais rapidamente e vou ter mais tempo para mim e para a minha família.

Vorteile

Rapidez a engomar

Nachteile

Consumo

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor verfasst

01/12/2021

Portugal

Portugal

Super potente

Tira as marcas de roupa quebrada com uma só passagem

Vorteile

Qualidade da passagem

Nachteile

Não tem

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.