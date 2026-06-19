Entfernt Schadstoffe innerhalb von 11 Minuten

Dank der leistungsstarken Filterung von 270 m³/h (CADR) (5) kann er einen Raum von 48 m² innerhalb von 14 Minuten reinigen (6). Entfernt bis zu 99,9 % der in der Luft befindlichen Viren wie H1N1 (Grippe) (7) und Bakterien (8). Erfasst bis zu 99,99 % der Allergene von Hausstaubmilben, Pollen, Katzen oder Schimmelpilzen aus der Luft ein (9), bekannte Auslöser von Allergie- oder Heuschnupfen-Symptomen (10).