ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produkt-Lifestyle
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produkt-Lifestyle

Eingestellt

Dockingstation für iPhone/iPod

DCM580/12

3.9

| (70) Bewertungen

Sound Tower

Genießen Sie einen räumlichen, eindringlichen Sound mit dem Docking-System DC580 von Philips. Das System im Tower-Design unterstützt iPhones/iPods, CDs und USB-Geräte. Durch die LivingSound-Technologie wird der Klang gleichmäßig im Raum verteilt und so ein optimales Hörerlebnis geschaffen.

Alle Vorteile anzeigen

mit LivingSound für einen räumlichen, eindringlichen Stereo-Sound

Sound Tower

140 W RMS Gesamtausgangsleistung

140 W RMS Gesamtausgangsleistung

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

4.1 Kanal-Lautsprechersystem mit integriertem Subwoofer

4.1 Kanal-Lautsprechersystem mit integriertem Subwoofer

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

70

Bewertungen

26/07/2013

Österreich

Österreich

Tolles Produkt!

Gelungenes Design und gutes Preis Leistungsverhältnis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM580 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM580 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst

15/07/2012

Suisse

Suisse

hammer design - hammer leistung!

top gerät - es ist sehr elegant und hat wirklich power!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM580 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM580 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst

15/07/2012

Suisse

Suisse

Top Produkt! Sehr empfehlenswert!

Sehr guter Klang und einfache Bedienung? Auch immer top die updates!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM580 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM580 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.