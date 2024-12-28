Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Kaffee
Alle Serien
Deckel für Milchaufschäumer
Eingestellt
Support
CP9933/01
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Dieser Deckel bedeckt den Milchaufschäumer und hält gleichzeitig den Aufschäumerschaft. Der Deckel ist spülmaschinenfest und somit leicht zu reinigen. Kompatibel mit dem SENSEO® Milk Twister.
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter