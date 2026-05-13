Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Zum Austausch des derzeitigen Einsatzes Zum Austausch des derzeitigen Einsatzes Zum Austausch des derzeitigen Einsatzes

      Natural Care HandsfreeWearable Einsatz: 15 mm

      CP2407/01

      Zum Austausch des derzeitigen Einsatzes

      Für ein sanfteres und effektiveres Abpumpen: Finden Sie Ihre ideale Größe und genießen Sie schmerzfreies Abpumpen mit mehr Komfort, besserem Schutz und verbessertem Milchfluss. Zur Verwendung mit Philips Avent Natural Care Hands-free tragbaren Milchpumpen.

      Alle Vorteile ansehen

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Stillen

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zum Austausch des derzeitigen Einsatzes

      Informationen zur Kompatibilität siehe unten

      • Transparent
      • Größe: 15 mm

      Technische Daten

      • Ersatzteil

        Funktioniert mit den Produkttypen
        • SCF492, SCF493, SCF494, SCF495, SCF593
        • SCF594, SCF595, SCF596, SCF597, SCF598
      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.