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Dieses Produkt
Kartusche für Quick Clean Pod
€ 13,99
Kartusche für Quick Clean Pod
€ 39,99
SH71
Ersatz-Scherköpfe
€ 34,99
€ 13,99
€ 13,99
XP9407/37
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
XP9200/33
Doppelpack
Bis zu 6 Monate hygienische Rasur
Kompatibel mit der Reinigungsstation
Die Formel mit aktiven Schmierstoffen schützt Ihre Scherköpfe vor Reibung und Verschleiß und sorgt dafür, dass Ihr Rasierer länger optimal funktioniert.
Die Reinigungskartusche duftet frisch und gibt Ihnen während der Rasur ein sauberes Gefühl.
Die Reinigungsflüssigkeit ist vollständig alkoholfrei, hautfreundlich und schützt vor Hautreizungen.
3.8
von 5
67
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
04/01/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Einfache bedienubg , Angenehme Rasur
Am Anfang war ich skeptisch - aber nach den ersten drei rasuren begann die Begeisterung - tolles gerät
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
#RF52#
16/07/2025
Österreich
Ausgezeichnetes Zusatzprodukt
Die Reinigungskartusche ist einfach zu bedienen. Dient der Hygiene und zugleich wird der Handrasierer regelmäßig geschmiert. Ein weiterer positiver Effekt ist der äußerst angenehme Duft. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Lebensdauer des Rasierers sicherlich verlängert!
Vorteile
Reinigung mit der Kartusche dient der Hygiene und Wartung (Schmierung) des Rasierers!
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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deUmsteiger
28/12/2025
Deutschland
einfach anders - einfach gut!
Ich benutze den I9000 ja mit Rasierschaum welches ein echtes Vergnügen ist. Ich habe bisher es noch nie geschafft dass die rote Leuchte auf der Reinigungsstation erscheint. Aber da ich ja nach dem Rasieren ja den Kopf des Rasierers auswasche, bleibt ja immer ein Rest Wasser dort vorhanden. Daher wird die Reinigungsflüssigkeit ja verlängert, und wird nicht weniger sondern mehr. Aber, man merkt an der Sauberkeit des Kopfes ob die Flüssigkeit Lebensende erreicht hat oder nicht. Wenn nahe Ende dann bleiben mehr Schaumreste im Kopf nach der Rasur, was mit neuem Pod einfach nicht passiert. Top Produkt und Handhabung.
Vorteile
Scherkopf wird sauberer also ohne, sprich es haftet mit neuem Pod keine Rasierseife mehr hartnäckig
Nachteile
Kosten?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Auf Basis der Testergebnisse einer externen Prüfungsagentur. Unter Laborbedingungen verhindert die Kartusche nach 1-minütiger Verwendung effektiv das Wachstum von Staphylococcus aureus und Candida albicans. Staphylococcus aureus wurden zu 99,9 % verhindert.