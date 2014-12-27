ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch

Eingestellt

HD-Camcorder

CAM150RD/00

3.7

| (19) Bewertungen

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Der robuste und wasserdichte ESee Camcorder CAM150 ist hervorragend geeignet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich – sogar im Wasser und bei Schnee. Dank verbessertem Verwacklungsschutz nimmt der Camcorder äußert scharfe Bilder auf, während mit der Dual-Format-Aufnahme sowohl HD- als auch E-Mail-fähige Formate aufgenommen werden können, sodass Sie jederzeit Ihre Inhalte ganz einfach mit anderen teilen können.

Alle Vorteile anzeigen

Sogar im Wasser und bei Schnee

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Schnelle Freigabe per E-Mail oder auf Facebook/YouTube

Schnelle Freigabe per E-Mail oder auf Facebook/YouTube

Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.

Direkter Anschluss an TV über HDMI für Videoanzeige in HD

Direkter Anschluss an TV über HDMI für Videoanzeige in HD

Klein und kompakt im Taschenformat

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

19

Bewertungen

27/12/2014

België

België

heel handig en helder beeld

zowel boven als onder water perfekt beeld...zolang het werkt... reeds 2 camcorders gekocht en reeds twee maal stuk gegaan bij het filmen onder water...jammer...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150RD HD-camcorder verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150RD HD-camcorder verfasst

27/09/2012

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

klein maar fijn

Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150RD HD-camcorder verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150RD HD-camcorder verfasst

20/08/2012

Nederland

Nederland

uitstekend product

Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150RD HD-camcorder verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150RD HD-camcorder verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.