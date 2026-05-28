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Philips Saeco Cappuccinatore (Milchaufschäumer)

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Philips SaecoCappuccinatore (Milchaufschäumer)

CA6801/00

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Mit dem Cappuccinatore CA6801/00 kann Ihre Saeco Espressomaschine Kaffeespezialitäten mit aufgeschäumter Milch automatisch zubereiten!

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  • 28 May 2026

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