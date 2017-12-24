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Eingestellt
Mehr Leistung für satte Klänge
Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth oder von MP3-CD und CD-R/W auf dem Philips Mikrosystem wieder. Bassreflex-Lautsprecher sorgen für dramatische Bässe, und mit einer maximalen Ausgangsleistung von 70 W genießen Sie satte Klänge.
Bluetooth®
USB-Anschluss zum Laden
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
4.1
von 5
8
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Dojan
24/12/2017
Deutschland
Für unsere Bedürfnisse optimal
Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM2360 Mini Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Totti1968a
03/07/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Klein aber oho!
Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!
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fuzzy
14/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
super siebzig watt
das maschinchen ist in sich schlüssig, klanglich sehr gut - für ein gerät mit digitalem verstärker. das ist mein zweites philips gerät, das erste tut es nach wie vor, CAD/kassttendoppellaufwerk, radio mit equalizer. und das spricht für die marke. was ich vermisse, das ist die möglichkeit ein kopfhöreranschluss, warum keinen angebracht wurde, das möchte ich gerne erfahren. das Laufwerk zum abspielen von cd's wird vom abspielvorgang zum abspielvorgang leiser ... keine aussetzer, nichts. fünf sterne finde ich berechtigt.
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