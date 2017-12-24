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Mini Stereoanlage

BTM2360/12

4.1

| (8) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.

Mehr Leistung für satte Klänge

Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth oder von MP3-CD und CD-R/W auf dem Philips Mikrosystem wieder. Bassreflex-Lautsprecher sorgen für dramatische Bässe, und mit einer maximalen Ausgangsleistung von 70 W genießen Sie satte Klänge.

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Mehr Leistung für satte Klänge

  • Bluetooth®

  • USB-Anschluss zum Laden

Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone

Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

70 W RMS maximale Ausgangsleistung

Technische Daten

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Bewertungen

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4.1

von 5

8

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

1

24/12/2017

Deutschland

Deutschland

Für unsere Bedürfnisse optimal

Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2360 Mini Stereoanlage verfasst

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03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Klein aber oho!

Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!

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14/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

super siebzig watt

das maschinchen ist in sich schlüssig, klanglich sehr gut - für ein gerät mit digitalem verstärker. das ist mein zweites philips gerät, das erste tut es nach wie vor, CAD/kassttendoppellaufwerk, radio mit equalizer. und das spricht für die marke. was ich vermisse, das ist die möglichkeit ein kopfhöreranschluss, warum keinen angebracht wurde, das möchte ich gerne erfahren. das Laufwerk zum abspielen von cd's wird vom abspielvorgang zum abspielvorgang leiser ... keine aussetzer, nichts. fünf sterne finde ich berechtigt.

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