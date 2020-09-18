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Eingestellt

Mini-Stereoanlage

BTB4800/12

3.4

| (11) Bewertungen

Retro-Look. Moderner Sound.

Dieses attraktive Microsystem vereint Retro-Stil mit modernster Technik. Das klassische Holzgehäuse, der Lautstärkeregler aus gebürstetem Aluminium und das Hochglanz-Display machen es zu einem Blickfang in jedem Raum.

Alle Vorteile anzeigen

Retro-Look. Moderner Sound.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD-Player. Digitales DAB+-/UKW-Radio

Mit diesem eleganten integrierten Microsystem können Sie Playlisten und vieles mehr streamen. Mit einem CD-Player, der auch MP3-CDs und CDs wiedergibt, können Sie auch die Klassiker Ihrer CD-Sammlung entstauben. Der digitale Radio-Tuner sorgt für kristallklaren Empfang und Sie können bis zu 20 Voreinstellungen für Ihre bevorzugten DAB+- oder UKW-Sender einrichten.

Kabellose Musikübertragung über Bluetooth

Gewicht: 4,78 kg

Technische Daten

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Bewertungen

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3.4

von 5

11

Bewertungen

2

18/09/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.

Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!

Vorteile

Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!

Nachteile

Keine!

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Diese Bewertung wurde für BTB4800 Mini-Stereoanlage verfasst

Datum der Benutzung 2019-08-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB4800 Mini-Stereoanlage verfasst

Datum der Benutzung 2019-08-18

20/09/2019

Nederland

Nederland

Mooi apparaat

Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.

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Diese Bewertung wurde für BTB4800 Micromuzieksysteem verfasst

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22/12/2017

Nederland

Nederland

Zeer goed

Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.

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Diese Bewertung wurde für BTB4800 Micromuzieksysteem verfasst

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