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Eingestellt

Mini-Stereoanlage

BTB2515/12

3.6

| (10) Bewertungen

Bereit für den Sound, den Sie lieben

Hören Sie neue Details Ihrer Wiedergabelisten und Podcasts. Entdecken Sie Ihre CD-Sammlung neu. Verbinden Sie nahezu jede Quelle über USB oder den Audio-Eingang. Dieses klassische Microsystem bietet Ihnen Musik, wie Sie sie noch nie gehört haben, und sieht auch noch toll aus.

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Bereit für den Sound, den Sie lieben

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Max. 15 W

2-Wege-Bassreflexlautsprecher. Sattere Bässe.

Abmessungen des Hauptgeräts: 220 x 102 x 242 mm

Lautsprecherabmessungen: 150 x 238 x 125 mm

Technische Daten

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Bewertungen

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3.6

von 5

10

Bewertungen

3

06/08/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Vorteile

Ontvangst dab+

Nachteile

Muziek kwaliteit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst

Datum der Benutzung 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Vorteile

prachtig geluid, bas mooi diep,

Nachteile

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst

Datum der Benutzung 2019-10-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst

Datum der Benutzung 2019-10-26

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2515 Micromuzieksysteem verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-01

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