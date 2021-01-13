ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktfoto von vorne
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktfoto von vorne
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

Beardtrimmer series 9000Wasserdichter Bartschneider

BT9290/32

4

| (162) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Ultimative Präzision

Erleben Sie ein Höchstmaß an Kontrolle beim Schneiden der Konturen mit dem exklusiven Laser. Er ermöglicht Ihnen, sicher das gewünschte präzise und symmetrische Ergebnis zu erreichen.

Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Der einzige Bartschneider mit einem Laser

Ultimative Präzision

  • 0,2 mm Präzisionseinstellung

  • Zweiseitiger Trimmer aus Metall

  • 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • mit Laser Guide

Verwenden Sie den einzigartigen Laser für präzise, symmetrische Ergebnisse

Verwenden Sie den einzigartigen Laser für präzise, symmetrische Ergebnisse

Das einzigartige Lasersystem projiziert eine klare Linie aus Licht, damit Sie den Stil vor dem Trimmen festlegen können. Der Laser zeigt an, wo die Haare geschnitten werden, sodass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen.

Das Zoom-Rad stellt Ihre ausgewählte Schnittlänge ein

Das Zoom-Rad stellt Ihre ausgewählte Schnittlänge ein

Um Ihre bevorzugte Schnittlänge auszuwählen, drehen Sie einfach das Zoom-Rad auf dem Griff, bis die gewünschte Länge angezeigt wird. Ihre gewählte Länge wird jetzt fest eingestellt für präzises und gleichmäßiges Trimmen.

Zweiseitiger Trimmer: 32 mm und 15 mm Seite für perfekte Details

Zweiseitiger Trimmer: 32 mm und 15 mm Seite für perfekte Details

Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten, leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei feinen Linien und Details vorgehen müssen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Bild von AWARD-3620342

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

162

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

13/01/2021

Deutschland

Deutschland

Perfektes Gerät

Mann kann mühelos stylen und Konturen lassen sich dank Laserlinie leicht ziehen... bin sehr zufrieden

Vorteile

Kann alles und kommt überall hin...

Nachteile

Corona-Haarschnitt fällt kurz aus, da 7mm max...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst

Datum der Benutzung 2019-01-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst

Datum der Benutzung 2019-01-13

07/06/2018

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Leicht zu handhaben

Schönes Design, funktioniert einwandfrei. Haarlängen gut zu regulieren.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst

07/06/2018

Deutschland

Deutschland

Leicht zu handhaben

Schönes Design, funktioniert einwandfrei. Haarlängen gut zu regulieren.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.