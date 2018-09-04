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Eingestellt
0,5-mm-Präzisionseinstellungen
Metallklingen
80 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Erfasst bis zu 90 % abgeschnitt. Haare*
Sie können Ihren Bart, Schnurrbart und Ihre Koteletten mit diesem Bartschneider trimmen, ohne dabei für Unordnung zu sorgen. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt die abgeschnittenen Haare sofort auf und sorgt so für eine saubere Anwendung.
Trimmen Sie Ihren Bart in einem schnellen Zug. Unser innovatives Lift & Trim-System richtet jedes Haar auf und führt es anschließend zu den doppelt geschärften Edelstahlklingen. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger 3-Tage-Bart in nur einem Zug.
Die starken Edelstahlklingen sind doppelt geschärft und haben eine lange Lebensdauer, um selbst dickes Haar zu schneiden. Sie schärfen sich selbst, in dem sie beim Trimmen leicht aneinander reiben.
Auszeichnungen
3.8
von 5
1042
Bewertungen
Manuel
04/09/2018
Österreich
Das Vakuum sorgt für Sauberkeit
Seitdem ich das Gerät bekommen habe, habe ich es erst 1 mal geladen und meine Rassur beansprucht ca 5 Minuten da möchte ich als erstes die Batterielebensdauer loben. Als weiteres das Vakuum hat mich sehr überzeugt es saugt dir Haare gut ein und das Bad bleibt sauber.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
masterkoch999
30/08/2018
Österreich
Teil der Aktion
Sehr empfehlenswert
Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produkttestes erhalten, zudem habe ich den Rasiere über zwei Monate hinweg getestet. Anfangs war ich skeptisch, ein Rasierer mit Vakuum der die Haare zu 90% einsaugen sollte. Erstaunlicherweise funktioniert dies noch besser als beschrieben, im Waschbecken sind kaum Haare, auch bei längerem Bart. Auch die Bedienung des Gerätes ist sehr einfach und übersichtlich. Die mm-Einstellung funktioniert auch einwandfrei und ist zudem nicht nur aufgedruckt sondern schätzungsweise Digital so das die mm-Anzeige auch nach längeren Zeiträumen noch erkennbar ist und nicht verblasst. Das entleeren des Behälters ist auch ein Kinderspiel, ein bis zwei mal am Rand der Mülltonne abklopfen und der Großteil der Haare ist weg. Über schwer erreichbare Stellen im Behälter zur Reinigung kann ich nur schmunzeln da eine komplette Reinigung keinesfalls nötig ist. Das Rasieren ohne Aufsatz war mir bis jetzt mit keinem Produkt angenehmer wie bei diesem, auch im Halsbereich. Der Akku hält wie versprochen. Seit dem erhalten des Gerätes habe ich es lediglich 1x geladen. Ich kann das Produkt nur weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
JoJoMa
15/08/2018
Österreich
Gründlich, einfach und schnell
Ich hatte die Möglichkeit diesen Trimmer im Zuge eines Testes gründlich ausprobieren zu können. Vorab - ich bin zum ersten Mal von einem Trimmer begeistert! Der Akku ist sehr schnell aufgeladen und hält sehr lange an. Die Leistung des Saugaufsatzes ist beeindruckend, wenngleich die Reinigung etwas umständlich, aber durchaus händelbar ist. Besonders begeisterte die leise und doch kräftige Rasurleistung und die verstellbare Schnittverstellung, gerade beim Trimmen eines Sstylischen Vollbarts ein Muß - ebenso beim Styling eines 3 Tage-Barts. Für mich ein weiteres unschätzbares Highlight ist die Möglichkeit die Kopfhaare zu kürzen um bei der anschließenden Kopfrasur mit einem Naßrasierer ein perfektes und Klingenschonenedes Ergebnis zu erzielen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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In Laborumgebung auf Haarmatten getestet