Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produkttestes erhalten, zudem habe ich den Rasiere über zwei Monate hinweg getestet. Anfangs war ich skeptisch, ein Rasierer mit Vakuum der die Haare zu 90% einsaugen sollte. Erstaunlicherweise funktioniert dies noch besser als beschrieben, im Waschbecken sind kaum Haare, auch bei längerem Bart. Auch die Bedienung des Gerätes ist sehr einfach und übersichtlich. Die mm-Einstellung funktioniert auch einwandfrei und ist zudem nicht nur aufgedruckt sondern schätzungsweise Digital so das die mm-Anzeige auch nach längeren Zeiträumen noch erkennbar ist und nicht verblasst. Das entleeren des Behälters ist auch ein Kinderspiel, ein bis zwei mal am Rand der Mülltonne abklopfen und der Großteil der Haare ist weg. Über schwer erreichbare Stellen im Behälter zur Reinigung kann ich nur schmunzeln da eine komplette Reinigung keinesfalls nötig ist. Das Rasieren ohne Aufsatz war mir bis jetzt mit keinem Produkt angenehmer wie bei diesem, auch im Halsbereich. Der Akku hält wie versprochen. Seit dem erhalten des Gerätes habe ich es lediglich 1x geladen. Ich kann das Produkt nur weiterempfehlen.