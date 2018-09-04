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Eingestellt

Beardtrimmer series 7000Vakuum-Bartschneider

BT7201/15

3.8
| (1042) Bewertungen

2 Auszeichnungen

Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
Sie können Ihren Bart, Schnurrbart und Ihre Koteletten mit diesem Bartschneider trimmen, ohne dabei für Unordnung zu sorgen. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt die abgeschnittenen Haare sofort auf und sorgt so für eine saubere Anwendung.
Alle Vorteile anzeigen

Integriertes Vakuum-System fängt bis zu 90 % der abgeschnittenen Haare* auf

Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis

  • 0,5-mm-Präzisionseinstellungen

  • Metallklingen

  • 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Erfasst bis zu 90 % abgeschnitt. Haare*

Garantiert mehr Sauberkeit dank integriertem Vakuum-System

Garantiert mehr Sauberkeit dank integriertem Vakuum-System

Sie können Ihren Bart, Schnurrbart und Ihre Koteletten mit diesem Bartschneider trimmen, ohne dabei für Unordnung zu sorgen. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt die abgeschnittenen Haare sofort auf und sorgt so für eine saubere Anwendung.

Richtet die Haare auf und führt sie zur Klinge für ein müheloses gleichmäßiges Trimmen

Richtet die Haare auf und führt sie zur Klinge für ein müheloses gleichmäßiges Trimmen

Trimmen Sie Ihren Bart in einem schnellen Zug. Unser innovatives Lift & Trim-System richtet jedes Haar auf und führt es anschließend zu den doppelt geschärften Edelstahlklingen. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger 3-Tage-Bart in nur einem Zug.

Doppelt geschärfte Edelstahlklingen für schnelles Trimmen

Doppelt geschärfte Edelstahlklingen für schnelles Trimmen

Die starken Edelstahlklingen sind doppelt geschärft und haben eine lange Lebensdauer, um selbst dickes Haar zu schneiden. Sie schärfen sich selbst, in dem sie beim Trimmen leicht aneinander reiben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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3.8

von 5

1042

Bewertungen

04/09/2018

Österreich

Österreich

Das Vakuum sorgt für Sauberkeit

Seitdem ich das Gerät bekommen habe, habe ich es erst 1 mal geladen und meine Rassur beansprucht ca 5 Minuten da möchte ich als erstes die Batterielebensdauer loben. Als weiteres das Vakuum hat mich sehr überzeugt es saugt dir Haare gut ein und das Bad bleibt sauber.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

30/08/2018

Österreich

Österreich

Sehr empfehlenswert

Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produkttestes erhalten, zudem habe ich den Rasiere über zwei Monate hinweg getestet. Anfangs war ich skeptisch, ein Rasierer mit Vakuum der die Haare zu 90% einsaugen sollte. Erstaunlicherweise funktioniert dies noch besser als beschrieben, im Waschbecken sind kaum Haare, auch bei längerem Bart. Auch die Bedienung des Gerätes ist sehr einfach und übersichtlich. Die mm-Einstellung funktioniert auch einwandfrei und ist zudem nicht nur aufgedruckt sondern schätzungsweise Digital so das die mm-Anzeige auch nach längeren Zeiträumen noch erkennbar ist und nicht verblasst. Das entleeren des Behälters ist auch ein Kinderspiel, ein bis zwei mal am Rand der Mülltonne abklopfen und der Großteil der Haare ist weg. Über schwer erreichbare Stellen im Behälter zur Reinigung kann ich nur schmunzeln da eine komplette Reinigung keinesfalls nötig ist. Das Rasieren ohne Aufsatz war mir bis jetzt mit keinem Produkt angenehmer wie bei diesem, auch im Halsbereich. Der Akku hält wie versprochen. Seit dem erhalten des Gerätes habe ich es lediglich 1x geladen. Ich kann das Produkt nur weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

15/08/2018

Österreich

Österreich

Gründlich, einfach und schnell

Ich hatte die Möglichkeit diesen Trimmer im Zuge eines Testes gründlich ausprobieren zu können. Vorab - ich bin zum ersten Mal von einem Trimmer begeistert! Der Akku ist sehr schnell aufgeladen und hält sehr lange an. Die Leistung des Saugaufsatzes ist beeindruckend, wenngleich die Reinigung etwas umständlich, aber durchaus händelbar ist. Besonders begeisterte die leise und doch kräftige Rasurleistung und die verstellbare Schnittverstellung, gerade beim Trimmen eines Sstylischen Vollbarts ein Muß - ebenso beim Styling eines 3 Tage-Barts. Für mich ein weiteres unschätzbares Highlight ist die Möglichkeit die Kopfhaare zu kürzen um bei der anschließenden Kopfrasur mit einem Naßrasierer ein perfektes und Klingenschonenedes Ergebnis zu erzielen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

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Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. In Laborumgebung auf Haarmatten getestet