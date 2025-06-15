Suchbegriffe

      Beard Trimmer 5000 Series Bartstyling mit Haarauffangschale

      BT5780/15

      Maximale Präzision, minimaler Aufwand

      Mühelos absolute Präzision. Mit selbstschärfenden Metallklingen und einer innovativen Haarauffangschale schärft und vereinfacht unser Trimmer Ihr Bartpflegeerlebnis. Darüber hinaus steigert die BeardSense Technologie die Leistung genau dann, wenn Sie sie brauchen.

      Beard Trimmer 5000 Series
      Beard Trimmer 5000 Series

      Bartstyling mit Haarauffangschale

      Maximale Präzision, minimaler Aufwand

      Für einen präzisen Bart und eine saubere Anwendung

      • Metallklingen
      • Präzise 0,2-mm-Schritte
      • BeardSense Technologie
      • Haarauffangschale
      • Bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit
      Maximale Präzision und langanhaltende Leistung

      Maximale Präzision und langanhaltende Leistung

      Selbstschärfende Metallklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie am ersten Tag, ohne dass Klingenöl erforderlich ist. Die nicht korrosiven Klingen sind ebenfalls leicht zu reinigen.

      Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen

      Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen

      Das Präzisionsrad des Trimmers verfügt über 40 Längeneinstellungen in 0,2-mm-Schritten, damit Sie Ihren Bart so präzise gestalten können, wie Sie es benötigen.

      Entwickelt, um Haare beim Trimmen zu erfassen

      Entwickelt, um Haare beim Trimmen zu erfassen

      Unsere innovative Haarsammelvorrichtung fängt bis zu 80 % der getrimmten Haare* auf und sorgt so für weniger Aufwand beim Trimmen.

      Leistungsstarkes Trimmen selbst bei den anspruchsvollsten Bärten

      Leistungsstarkes Trimmen selbst bei den anspruchsvollsten Bärten

      Mit der BeardSense Technologie scannt unser Trimmer die Bartdichte 125 x pro Sekunde, um die Leistung in dichteren Bereichen zu steigern, sodass Sie die richtige Leistung für ein optimales Ergebnis erhalten.

      Effizientes und gleichmäßiges Trimmen für Ihren idealen Look

      Effizientes und gleichmäßiges Trimmen für Ihren idealen Look

      Die fortschrittlichen Lift & Trim-Kämme heben Haare in Richtung der Klinge an und erfassen Haare mit jedem Zug für ein effizientes und gleichmäßiges Trimmerlebnis.

      Vereinfachen Sie Ihre Routine mit einfacher Reinigung

      Vereinfachen Sie Ihre Routine mit einfacher Reinigung

      Da der Trimmer zu 100 % abwaschbar ist, können Sie ihn einfach unter fließendem Wasser abspülen und so Ihre Pflege noch einfacher machen.

      Für mehr Kontrolle und Komfort beim Trimmen

      Für mehr Kontrolle und Komfort beim Trimmen

      Unser ergonomischer Griff mit Rillen macht das Gerät einfach zu halten und zu bedienen, sodass Sie den Komfort und die Kontrolle haben, die Sie für einen perfekten Look benötigen.

      Praktische Aufladung und Aufbewahrung

      Praktische Aufladung und Aufbewahrung

      Die Ladestation ermöglicht ein bequemes Aufladen und Aufbewahren Ihres Geräts, damit es jederzeit einsatzbereit ist.

      Dauerhaft leistungsstark von Anfang bis Ende

      Dauerhaft leistungsstark von Anfang bis Ende

      Unser langlebiger Lithium-Akku bietet bis zu 100 Minuten Betriebszeit mit einer 5-minütigen Aufladeoption** für ein leistungsstarkes, kontinuierliches Trimmerlebnis.

      Aufmerksam bei jedem Schnitt

      Aufmerksam bei jedem Schnitt

      Die Anzeige informiert Sie umfassend über den Akkustatus und darüber, ob der Akku vollständig aufgeladen ist. So sind Sie immer bereit für die nächste Pflege.

      Technische Daten

      • Zubehör

        Komfort
        • Haarauffangschale
        • Reinigungsbürste
        • USB-A (kein Adapter enthalten)
        • Ladestation
        Reisen und Aufbewahrung
        Aufbewahrungstasche

      • Leistung

        Ladezeit
        • 1 Stunde
        • Schnellladung in 5 Minuten
        • USB-A-Ladeanschluss (5 V⎓ / ≥1 A)
        Akkulaufzeit
        100 Minuten
        Batterietyp
        Li-Ionen
        Batteriestatus
        Akkustandanzeige
        Verwendung
        Kabellos

      • Design

        Handstück
        Ergonomischer Griff
        Ausführung
        Klavierlackschwarz

      • Service

        Gewährleistung
        Bis zu 5 Jahre***

      • Benutzerfreundlichkeit

        Wartungsfrei
        Kein Klingenöl erforderlich
        Wasserfestigkeit
        Nass und trocken

      • Zusammenfassung

        Körperpartie
        Bart
        Werkzeuge und Zubehör
        6
        Längeneinstellungen
        0,4–20 mm
        Präzisionsschritte
        40
        Lösung
        Trimmen
        Technologien
        BeardSense

      • Stylingzubehör

        Trimmerklinge
        Selbstschärfende Metallklingen

      • Kämme

        Bart
        • Kurz 0,4–10 mm
        • Lang 10,4–20 mm

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.
