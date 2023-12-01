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Eingestellt
0,2 mm präzise Schritte
Selbstschärfende Metallklingen
120 Min. Akkulaufzeit/1 Std. Ladezeit
Lift & Trim PRO-System
Stoppeln haben keine Chance. Das Lift&Trim Pro-System erfasst alle eng anliegenden Haare und hebt sie für einen präzisen Schnitt in Richtung der Klingen an – und ist gleichzeitig auch für lange Bärte ein idealer Trimmer.
Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.
Erhalten Sie genau die Länge, die sie wollen. Drehen Sie einfach das Präzisionsrad auf eine von 40 Längeneinstellungen zwischen 0,4–10 mm in Schritten von 0,2 mm.
4.4
von 5
1012
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
kg_01
01/12/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt entspricht meinen Vorstellungen und
Der Barttrimmer ist sehr leicht in der Handhabung! Da ich schwer körperbehindert bin, lege ich großen Wert auf die Handhabung! Und die stimmt!
Vorteile
Handhabung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sharklover
17/06/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Funktioniert perfekt
Super Barttrimmer, lässt sich einfach einstellen, und das Ergebnis ist wirklich perfekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Macato
22/04/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr Gutes Produkt
Der Akku hält sehr lange. Geräte kann unter fließendem Wasser gereinigt werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger