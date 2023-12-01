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Eingestellt
0,2 mm präzise Schritte
Metallklingen
70 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Integrierter HairLift-Kamm
Das dynamische Haarführungssystem hebt mithilfe des integrierten Kammaufsatzes die Haare für gleichmäßige Ergebnisse beim Trimmen auf Höhe der Klingen an und ermöglicht Ihnen genau den Dreitagebart, kurzen oder langen Bart, den Sie sich wünschen.
Trimmen Sie Ihren Dreitagebart in einem schnellen Zug, während Sie gleichzeitig Ihre Haut schonen. Unser neuer integrierter HairLift-Kamm zum Aufrichten der Haare hebt die Haare an und führt sie auf Klingenhöhe für müheloses, gleichmäßiges Trimmen.
Dieser Bartschneider verfügt über doppelt geschärfte Klingen aus Metall, mit denen Sie für schnelleres Trimmen mehr Haare mit einem Zug schneiden.
Auszeichnungen
4.4
von 5
1012
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
kg_01
01/12/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt entspricht meinen Vorstellungen und
Der Barttrimmer ist sehr leicht in der Handhabung! Da ich schwer körperbehindert bin, lege ich großen Wert auf die Handhabung! Und die stimmt!
Vorteile
Handhabung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sharklover
17/06/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Funktioniert perfekt
Super Barttrimmer, lässt sich einfach einstellen, und das Ergebnis ist wirklich perfekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Macato
22/04/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr Gutes Produkt
Der Akku hält sehr lange. Geräte kann unter fließendem Wasser gereinigt werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger