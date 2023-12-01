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  • Müheloses, gleichmäßiges Trimmen
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Eingestellt

Beardtrimmer series 5000Bartstoppeltrimmer

BT5205/16

4.4
| (1012) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Müheloses, gleichmäßiges Trimmen
Mit diesem Trimmer mit Metallklingen erzielen Sie genau den Look, den Sie gerne möchten – ob Dreitagebart, kurzer oder langer Bart. Unser neuer Kammaufsatz zum Aufrichten der Haare stellt Haare für gleichmäßiges Trimmen in einem Zug auf.
Alle Vorteile anzeigen

Dynamisches Haarführungssystem für gleichmäßige Ergebnisse

Müheloses, gleichmäßiges Trimmen

  • 0,2 mm präzise Schritte

  • Metallklingen

  • 70 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Integrierter HairLift-Kamm

Hebt das Haar auf Klingenhöhe an für gleichmäßige Ergebnisse

Hebt das Haar auf Klingenhöhe an für gleichmäßige Ergebnisse

Das dynamische Haarführungssystem hebt mithilfe des integrierten Kammaufsatzes die Haare für gleichmäßige Ergebnisse beim Trimmen auf Höhe der Klingen an und ermöglicht Ihnen genau den Dreitagebart, kurzen oder langen Bart, den Sie sich wünschen.

Führt die Haare zum Schermesser für müheloses Schneiden

Führt die Haare zum Schermesser für müheloses Schneiden

Trimmen Sie Ihren Dreitagebart in einem schnellen Zug, während Sie gleichzeitig Ihre Haut schonen. Unser neuer integrierter HairLift-Kamm zum Aufrichten der Haare hebt die Haare an und führt sie auf Klingenhöhe für müheloses, gleichmäßiges Trimmen.

Doppelt geschärfte Klingen für schnelleres Schneiden*

Doppelt geschärfte Klingen für schnelleres Schneiden*

Dieser Bartschneider verfügt über doppelt geschärfte Klingen aus Metall, mit denen Sie für schnelleres Trimmen mehr Haare mit einem Zug schneiden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

1012

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

01/12/2023

Österreich

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Verifizierter Käufer

Dieses Produkt entspricht meinen Vorstellungen und

Der Barttrimmer ist sehr leicht in der Handhabung! Da ich schwer körperbehindert bin, lege ich großen Wert auf die Handhabung! Und die stimmt!

Vorteile

Handhabung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst

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17/06/2023

Österreich

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Verifizierter Käufer

Funktioniert perfekt

Super Barttrimmer, lässt sich einfach einstellen, und das Ergebnis ist wirklich perfekt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst

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22/04/2021

Österreich

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Verifizierter Käufer

Sehr Gutes Produkt

Der Akku hält sehr lange. Geräte kann unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst

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  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger