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Eingestellt
BT51W/00
Raum zum Tanzen schaffen
Nehmen Sie Ihre Musik mit dem kompakten Bluetooth-Lautsprecher überall hin mit. Dieser winzige Lautsprecher bietet sechs Stunden Wiedergabezeit und kristallklaren Sound, selbst bei maximaler Lautstärke. Die kabellose Reichweite beträgt 10 m – das ist viel Raum zum Tanzen.
Bluetooth®
Weiß
Mit einem Gewicht von nur 90 g werden Sie kaum bemerken, dass Sie diesen kleinen Lautsprecher tragen. Der 1,5-Zoll-Full-Range-Treiber liefert kristallklaren Sound, selbst wenn Sie die Lautstärke erhöhen.
Mit diesem Akku erhalten Sie nach einer vollständigen Aufladung 5 Stunden Wiedergabezeit. Das Aufladen dauert weniger als 3 Stunden und ist über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel einfach erledigt.
Das Koppeln Ihres Bluetooth-Geräts funktioniert ganz einfach. Schalten Sie einfach den Lautsprecher ein, und schon kann die Verbindung hergestellt werden. Die Reichweite beträgt 10 m.
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