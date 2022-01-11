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Eingestellt
0,5-mm-Präzisionseinstellungen
Titaniumbeschichtete Klingen
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Lift & Trim-System
Der Philips Bartschneider mit unserem neuen Lift & Trim-System ist perfekt für einen Dreitagebart: ein Kamm hebt die Haare an und führt sie anschließend zu den Klingen. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Trimmergebnis.
Die selbstschärfenden, titanbeschichteten Edelstahlklingen sind so scharf und effizient wie am ersten Tag und sorgen bei jedem Einsatz für einen sicheren Schnitt.
Dieser Bartschneider nutzt die DuraPower-Technologie, um die Reibung an den Klingen zu verringern, den Motor zu schonen und die Akkulaufzeit um das Vierfache zu verlängern.
4.4
von 5
606
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
sschwalm
11/01/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Alles, was man braucht!
10 Schnittstufen, angenehmes Design, das gut in der Hand liegt, leicht zu reinigen - uneingeschränkte Empfehlung!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst
Grigio
08/01/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Gutes Produkt
Schneidet sehr exakt, wesentlich besser als Vorgängermodell eines anderen Erzeugers. Akku hält lange.
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst
Fler
05/05/2019
Österreich
Philips Barttrimmer 3000
Ein super schönes und gut durchdachtes Produkt. Er rasiert einwandfrei,er gleitet durch bärte wie ein Messer durch butter. Das Design ist sehr maskulin man erkennt sofort,den braucht der Mann von Welt. Dieser Trimmer super leicht und liegt angenehm in der Hand,auch nach längeren Gebrauch fühlt er sich nicht schwer an. Man kann ihn leicht von 0,5 mm auf 10 mm verstellen mittels drehknopf. Die klingen sind eindeutig ein qualitätsprudukt ohne Makel. Mit dem Akku kann man leicht 1 ganze Stunde rasieren. Top Produkt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst