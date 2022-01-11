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  • Schnelles und präzises Trimmen für einfaches Styling
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Eingestellt

Beardtrimmer series 3000Bartschneider

BT3222/14

4.4
| (606) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles und präzises Trimmen für einfaches Styling
Dieser Bartschneider mit innovativem Lift & Trim-System erfasst mehr flach liegende Haare für ein gleichmäßiges Ergebnis beim Trimmen. So erzielen Sie genau den Look, den Sie gerne möchten – ob Dreitagebart, kurzer oder langer Bart.
Alle Vorteile anzeigen

Selbstschärfende Titaniumklingen

Schnelles und präzises Trimmen für einfaches Styling

  • 0,5-mm-Präzisionseinstellungen

  • Titaniumbeschichtete Klingen

  • 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Lift & Trim-System

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Der Philips Bartschneider mit unserem neuen Lift & Trim-System ist perfekt für einen Dreitagebart: ein Kamm hebt die Haare an und führt sie anschließend zu den Klingen. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Trimmergebnis.

Besonders scharfe Klingen für ein besonders scharfes Ergebnis

Besonders scharfe Klingen für ein besonders scharfes Ergebnis

Die selbstschärfenden, titanbeschichteten Edelstahlklingen sind so scharf und effizient wie am ersten Tag und sorgen bei jedem Einsatz für einen sicheren Schnitt.

Längere Akkulaufzeit

Längere Akkulaufzeit

Dieser Bartschneider nutzt die DuraPower-Technologie, um die Reibung an den Klingen zu verringern, den Motor zu schonen und die Akkulaufzeit um das Vierfache zu verlängern.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

606

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

11/01/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Alles, was man braucht!

10 Schnittstufen, angenehmes Design, das gut in der Hand liegt, leicht zu reinigen - uneingeschränkte Empfehlung!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst

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08/01/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Gutes Produkt

Schneidet sehr exakt, wesentlich besser als Vorgängermodell eines anderen Erzeugers. Akku hält lange.

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst

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05/05/2019

Österreich

Österreich

Philips Barttrimmer 3000

Ein super schönes und gut durchdachtes Produkt. Er rasiert einwandfrei,er gleitet durch bärte wie ein Messer durch butter. Das Design ist sehr maskulin man erkennt sofort,den braucht der Mann von Welt. Dieser Trimmer super leicht und liegt angenehm in der Hand,auch nach längeren Gebrauch fühlt er sich nicht schwer an. Man kann ihn leicht von 0,5 mm auf 10 mm verstellen mittels drehknopf. Die klingen sind eindeutig ein qualitätsprudukt ohne Makel. Mit dem Akku kann man leicht 1 ganze Stunde rasieren. Top Produkt!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Bartschneider verfasst

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