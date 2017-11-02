Die Freude darüber war (und ist) groß, dass ich an dem Test von Philips teilnehmen durfte. Schon allein die Verpackung sieht großartig und ganz "nach Mädchen" aus. Die Farbe Rosa ist eben doch für Frauen einfach perfekt. ;o) Auffallend ist, dass das Gerät inkl. Zubehör auch sehr wertig aussieht und einen sehr guten und vertrauenserweckenden Eindruck macht. Der Rasierer SatinShave BRL180/00 hat sehr viel Zubehör, so dass man wirklich für alle Eventualitäten gerüstet ist. Schön, war, dass man sofort mit dem Test beginnen konnte, weil das Gerät bereits geladen war. Auch danach ist das Gerät wieder ganz fix wieder geladen und man kann sofort wieder mit der Rasur loslegen. Das Gerät ist relativ leise, was sehr angenehm ist. Am Schönsten jedoch ist, dass die Haut nach der Rasur nicht gereizt oder gerötet ist. Ganz im Gegenteil, sie fühlt sich wirklich prima an und ist auch überhaupt nicht trocken oder spannt. Das ist nicht nur bei den Beinen so, sondern auch in der Bikinizone und im Achselbereich.Es bleiben auch keine Stoppel, sondern die Haut ist wirklich super glatt und gepflegt. Unter der Dusche wurde das Gerät bislang noch nicht ausprobiert, da die Trockenrasur mehr als zufriedenstellend ist. Zum Schluß kann man nur sagen, dass Philips auch in diesem Bereich einfach tolle Geräte herstellt. Der SatinShave Prestige BRL180/00 ist für die weiblichen Bedürfnisse einer schmerzlosen Enthaarung einfach perfekt und kann jedem bedenkenlos empfohlen werden.