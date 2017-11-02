Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
BRL170/00
Rasierer mit 2 Scherfolien
Erweitertes Rasiersystem
1 Stunde Ladezeit + Schnellladung
5 Zubehörteile
Die flexiblen, geschwungenen Klingen sind 75 % effizienter als herkömmliche Ladyshave-Klingen*. Unter der Schutzfolie folgen sie Ihren Konturen für unsere gründlichste Rasur aller Zeiten.
Der Multiflex-Scherkopf mit federnden Folien und flexiblem Gelenk hält bei jeder Bewegung optimalen Hautkontakt. Die 2 Scherfolien sorgen für ein noch glatteres Ergebnis.
Die komfortablen Softtouch-Polster an beiden Seiten des Scherkopfes sorgen für ein sanftes Gleiten und ein angenehmes Hautgefühl, insbesondere in kurvigen Bereichen.
Auszeichnungen
3.8
von 5
311
Bewertungen
moritz2000
02/11/2017
Österreich
sehr handlich
Alles in Ordnung, würde es wieder nehmen, handlich, usw.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL180 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL180 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Aleksandrass
03/05/2016
Österreich
Neuer Liebling
Ich hatte auch das Glück, den neuen Philips Rasierer testen zu dürfen und ich bin begeistert. Ich habe leider sehr empfindliche Haut, besonders an den Beinen, was mir die Suche nach einem passenden Rasierer erschwerte. Ich bekam leicht Reizungen oder Rötungen. Mit dem neuen Philips hab ich bis jetzt weder Irritationen noch Rötungen an den Beinen bekommen. Die Anwendung ist ein bisschen aufwendiger und zeitintensiver als mit einem normalen Damenrasierer aber es zahlt sich aus :-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL180 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL180 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
sphinx2307
18/07/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hält was es verspricht
Produkt gefällt mir sehr gut. Ich bin absolut zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst