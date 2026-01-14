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SmartSkin Sensor
4 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone, Achselhöhlen
Lumea IPL App
Verwendung mit Kabel
Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.
Lumea Prestige verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.
Lumea Prestige ermöglicht dank besonders langem Kabel eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2816
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
GreenHulk
14/01/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Haarentfernung
Der Artikel funktioniert hervorragend und lieferte bis jetzt einabsolut überzeugendes Ergebnis.
Vorteile
Die Körperbehaarung wird definitiv weniger und feiner
Nachteile
bis jetzt keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00R1 Refurbished IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00R1 Refurbished IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Miau323
04/01/2025
Österreich
Top
Für zuhause echt praktisch, man spart sich die Zeit zur Kosmetikerin.
Vorteile
Kann man selber machen
Nachteile
Dauert länger, nicht so intensiv
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Familienurlaub
19/09/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Einfache Bedienung
Wenn man vorher zB. die Beine sauber und schön rasiert, ist die Anwendung mit dem Lumea IPL einfach und ohne schmerzen.
Vorteile
einfach zu bedienen und bequem in der Handhabung
Nachteile
Die mitgelieferte Tasche für die Aufbewahrung aller Utensilien ist zu klein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten
Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.