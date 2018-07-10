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Eingestellt
BRI863/60
Zur Anwendung am Körper und im Gesicht
10 Minuten für beide Unterschenkel
> 200.000 Lichtimpulse + Tasche
Hauttonsensor
Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung dieser Technologie sehr eng mit Hautexperten zusammen. Philips hat über 10 Jahre hinweg umfassende Verbraucherstudien zur IPL-Technologie mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren. - Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.
Auszeichnungen
3.6
von 5
823
Bewertungen
Sweetyvi
10/07/2018
Österreich
Teil der Aktion
Hautschonende Haarentfernung
Ich habe das Philips Lumea Essential IPL-Haarentfernungsgerät (BRI863/00) dankenswerterweise kostenlos, im Rahmen eine Produkttestes, zur Verfügung gestellt bekommen. Mittlerweile habe ich das Gerät schon seit einigen Wochen in Verwendung und konnte es in Ruhe testen. Die Verarbeitung des Gerätes ist sehr gut und das Material hochwertig. Im Lieferumfang ist eine schöne Aufbewahrungstasche enthalten, die jedoch ein wenig knapp ausfällt. Zu Beginn wird eine Behandlung alle 2 Wochen empfohlen, später alle 4 Wochen. Nach mittlerweile 2 Behandlungseinheiten kann ich schon die ersten Ergebnisse sehen. Toll finde ich die Hautanalyse, die automatisch beginnt sobald das Gerät aktiviert wird. Damit hat man für jede Körperregion sofort die richtige Einstellung. Die Bedienung ist generell sehr intuitiv und ermöglicht es sofort zu starten. Wenn das Gerät richtig auf der Haut sitzt leuchtet ein Lämpchen, dies ist besonders an etwas unebenen Stellen zB bei den Knöcheln ungemein hilfreich. Es gibt zwei Auslösemöglichkeiten, erstens kann mittels Knopfdruck 1 Impuls gestartet werden, zweitens bei ständigem Knopfdruck werden in kurzen Abständen automatisch Impulse ausgelöst. Diese beiden Varianten funktionieren einwandfrei, wobei ich es besser finden würde, gebe es einen eigenen Knopf für die automatischen Impulse, der nicht ständig gedrückt werden muss. Im Grunde ist die Behandlung schmerzfrei, bei besonders empfindlichen Stellen kann es kurz ziepen, aber auch das ist weder schmerzhaft noch unangenehm. Mein Fazit: Ich kann das Lumea IPL Haarentfernungsgerät jedem empfehlen der eine gute und hautschonende Alternative zur Haarentfernung sucht. Einfach nur TOP!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI863/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI863/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Lisi77
08/07/2018
Österreich
Teil der Aktion
Diese Produkt ist einfach spitze
Ich habe diese Produkt jetzt ungefähr 4 Wochen lang getestet. Bei der ersten Behandlung hat es ein bisschen gedauert bis man es raus hat wie man das Gerät richtig halten muss. Aber beim zweiten Bein ging es gleich viel schneller. Habe die Anwendung dann nach 2 Wochen wiederholt und ich kann nur sagen ich habe echt viel weniger Haare. Natürlich muss ich es jetzt regelmäßig anwenden aber es funktioniert ganz schnell und schmerzlos. Es gibt auch eine ganz tolle App dazu die einem dann auch immer anzeigt wann man seine Behandlung wiederholen muss. Finde ich eine ganz tolle App - man kann verschiedene Sachen eingeben (Achsel, Beine, Gesicht) und wann man die Behandlung gemacht hat mit welcher Stufe und bekommt angezeigt wann man die Behandlung wiederholen sollte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI863/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI863/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Pippi34
03/07/2018
Österreich
Teil der Aktion
TOP! Es hält was es verspricht
Ich habe das Produkt kostenlos im Rahmen eines Tests erhalten und bin wirklich beeindruckt. Vorweg sollte es klar sein, dass man die Haut vorbehandeln muss (sprich man muss sich rasieren) Ich habe eine hellere Haut und schwarze Haare.Einen Tag danach kanns dann losgehen, die Handhabung ist sehr leicht. Man stellt die passende Lichtintensität ein und sobald es grün leuchtet. Drückt man ab. Beim Auslösen des Lichtblitzes empfinde ich es als leichtes Wärmegefühl. Pro Bein braucht man ca 8 min. Es dauert natürlich bis die Haare nicht mehr wachsen,aber die ersten Erfolge sind schon nach der 2ten Behandlung sichtbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI863/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI863/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
im Vergleich zu SC1981, SC1982, SC1983 und SC1984