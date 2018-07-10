Der Philips Lumea Essential ist ein innovativer Helfer für uns Frauen in Sachen Haarentfernung. Einfach in der Handhabung und mit etwas Geduld hat man schnell die unerwünschten Haare am Körper und im Gesicht entfernt. Geduld deshalb, weil die IPL-Anwendung erst nach ein paar Wochen den Erfolg sichtbar macht. Wie wirkt das IPL-Verfahren? Eine einfache Erklärung ist, dass ein kurzer Lichtimpuls, der über einen Applikator auf die Haut gebracht, von dem Melanin der Haare aufgenommen wird, in die Haarwurzel geleitet und diese dort durch die kurze Hitzeeinwirkung veröden. Ohne Haarwurzel ist ein Nachwachsen der Haare nicht möglich. Die Haare verbleiben in der Haut, fallen aber nach wenigen Tagen aus und man erhält seidig glatte Haut. Der Philips Lumea mit seiner High Performance Lampe kann mehr als 200.000 Lichtimpulse auf die Haut senden und das reicht über Jahre. Es entstehen keine Folgekosten und auch ein Austausch der Lampe ist nicht nötig. Während der Behandlung spürt man eine leichte Wärme, aber es tut nicht weh und ich habe dabei und danach keine Hautirritationen, was für mich wichtig ist. Die Anwendung ist einfach: 1. Haare an den zu behandelten Stellen durch Epilieren oder Rasieren entfernen 2. Die passende Lichtintensitätseinstellung aus den 5 Stufen wählen 3. Gerät auf die Hautpartie aufsetzen und mit der Blitztaste den Lichtimpuls auslösen. Durch den Slide- und Flashmodus lässt sich der Lumea einfach über die Körperregion führen. Nicht geeignet ist der Lumea bei dunkler Haut und nicht erfolgreich bei hellblondem, rotem und grauem Haar. Nach mehreren Anwendungen in 2 wöchentlichen Intervallen konnte ich einen Erfolg verzeichnen, an meinen Beinen, Bikinizone und unter den Achseln blieb der Haarwuchs aus. Im Gesicht habe ich ihn nicht getestet, da ich keinen Bartwuchs habe. Der Lumea Essential gefällt mir, er ist klein und handlich und er hält, was Philips verspricht.