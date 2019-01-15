Hallo, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich den Philips Satinelle Advanced Nass- und Trockenepilierer BRE635/00 kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten habe. Loben muss ich gleich das tolle Epilier- und Rasur-Ergebnis, was für mich das wichtigste bei einem Epilierer ist. Auch die Handhabung könnte nicht angenehmer sein – der Epilierer liegt sehr gut in der Hand und hat eine elegante Optik und sieht sehr hochwertig aus. Des Weiteren kann man zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen und drei verschiedenen Aufsätzen (Kamm-, Massage- und Hautstraffer-Aufsatz) wählen. Das Epilieren an sich ist so angenehm sanft und nicht im Geringsten schmerzhaft, man merkt kaum, dass tatsächlich Härchen ausgezupft werden. Durch die spezielle Beleuchtung, die am Epilierkopf angebracht ist, können auch kleinste Härchen nicht übersehen werden. Obwohl ich mit einem stärkeren Haarwuchs zu kämpfen habe, hält das Epilierergebnis bei mir bis zu 2 Wochen. Auch überhaupt keine Herausforderung stellt der Akku dar – ein voller Akku reicht für die Behandlung der kompletten Beine samt Bikinizone. Was auch super ist mit einem Baby im Haus- der Epilierer ist angenehm leise. Schließlich gilt auch ein großes Lob dem Rasieraufsatz. Er rasiert gründlich nicht nur die Bikinizone sondern, wenn es mal schnell gehen muss, können auch komplett Beine rasiert werden. Es geht schnell, ist sanft und tut nicht weh, auch hier wieder die tolle Beleuchtung. Das Gerät ist einfach nur top, ich kann es jedem nur weiterempfehlen!