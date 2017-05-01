Das Produkt Philips Izzy BM7B ist ein Multiroom-Lautsprecher, welchen man kabellos mit anderen Medien verbinden kann über z.B. Bluetooth. Der Lautprecher kommt sicher verpackt in einem mittelgroßen Karton. Alle Einzelteile sind extra verpackt. Es gibt auch einen Adapter für ausländische Steckdosen. Der Adapter lässt sich einfach anbringen und auch wieder entfernen mit einer einfachen Drehung. Per Kabel bekommt der Lautsprecher Strom. Dafür gibt es auch nur eine Vorrichtung. Das Gerät selbst ist relativ groß und klobig - wie ein Klotz. Genau so schwer ist es auch. Von der Verarbeitung her ist es sehr gut. Auch der insgesamte Eindruck von dem Gerät ist positiv. Durch ein wenig farbiges Licht, wirkt es auch sehr edel, wenn es angeschalten ist. Das Produkt ist sehr simpel in der Handhabung. Man benötigt nicht unbedingt die Bedienungsanleitung, um es zum "Laufen" zu bringen. Alle vorhandenen Knöpfe sind kinderleicht zu erkennen. Dabei wurde von Philips viel Wert darauf gelegt, so wenig Knöpfe wie möglich anzubringen. Die Gruppierung mit anderen Geräten ist kinderleicht. Sobald man den Gruppieren Knopf für 3 Sekunden gedrückt hält und das gleiche mit den anderen Lautsprechern macht, erfolgt die Gruppierung. Der Klang der wiedergegebenen Musik ist sehr klar und angenehm. Das "kleine" Gerät erzeugt jedoch einen starken Bass, der nicht manuell reguliert werden kann. Somit ist es nicht für eine hellhörige Wohnung mit Nachbarn geeignet. Für meinen Geschmack übertönt der Bass den Klang der Melodie ein wenig. Außerdem benöigt der Lautsprecher kontinuierlich Strom. Sobald die Stormversorgung nicht mehr gewährleistet ist, gibt es auf Grund eines fehlenden Akkus auch keine Musik mehr. Bei der Leistung jedoch müsste es auch ein sehr großer Akku sein, damit er einige Stunden durchhält. Das Gerät ist aber so schon schwer genug.